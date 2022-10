Hetedik bajnoki mérkőzését is megnyerte a Pálfai SE, ezzel továbbra is százszázalékos Nyugaton, a vesztes Szedresi SE kilenc veretlen meccs után kapott ki. Az őcsényiek háromszor is egyenlítettek Gerjenben, de a hazaiak 93. percben született negyedik találatára csak három kiállítással válaszoltak. Az Izmény és a Pusztahencse hajrában döntötte el a három pont sorsát, a Györköny az utolsó pillanatban mentett pontot, míg a Németkér fél óra alatt lerendezte bajnokiját.

Megyei III. osztály, Kelet, 9. forduló

Pálfai SE–Szedresi SE 3–2 (2–1). Pálfa, v.: Knap (Debreceni K., Horváth T.). Gólszerzők: Orsós Á. (29., 34.), Reziscska (65., 11-esből), illetve Bősze (30.), Bíró Adrián (56.). Kiállítva: Farkas-Kozics (76., Szedres).

Izmény SE–Gyapa Derbi SE 1–0 (0–0). Izmény, v.: Szappanyos (Kiss J., Hauck). Gólszerző: Szász Á. (89.).

Németkéri SE–Dunaszentgyörgyi SE 3–0 (3–0). Németkér, v.: Horváth Z. (Kovács A., Áman). Gólszerzők: Kungl (19.), Majoros E. (24.), Csonka T. (31.). Kiállítva: Csonka L. (50., Németkér).

Gerjeni SK–Őcsény SK 4–3 (2–1). Gerjen, v.: Stefánovits (Nagy D., Döbröntey). Gólszerzők: Lacza (5.), Dudoma T. (20.), Kövesi (54.), Kövesdi (93.), illetve Babanics Gy. (8.), Fekete D. (51.), Horváth F. (65.). Kiállítva: Lizák Zs. (pályán kívül, Őcsény, 93.), Both B. (94., Őcsény), Vig Á. (94., Őcsény).

Kajdacsi SE–Györköny SE 1–1 (1–0). Kajdacs, v.: Tóth I. (Lakatos R., Polyák). Gólszerzők: Hencz B. (27.), illetve Micskei (90., 11-esből).

Pusztahencsei KSE–Nagydorog KSE 2–1 (1–0). Pusztahencse, v.: Polyák (Lakatos R., Tóth I.). Gólszerzők: Rostás Gy. (5., 89.), illetve Kövecses (72., öngól).