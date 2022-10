– Meg kell hagyni, hogy jó messzire került szülővárosától.

– És még annál is messzebbről indult a kézilabda pályafutásom – válaszolta Töpfner Alexandra, az élvonalban szereplő DVSC-Schaeffler 26 éves jobbszélsője. – Egy nagymányoki kézilabdatornán figyelt fel rám Szekerczés Szilárd, aki beajánlott az akkor még UKSE Szekszárd néven futó csapatnak, a következő szezont pedig már ott kezdtem. Az én korosztályomban annyian voltunk, hogy két csapatot lehetett elindítani, aztán onnan sokan lemorzsolódtak. Az UKSE megszűnésével a Szekszárdi Fekete Gólyák felnőtt csapatában játszottam az NB II-ben, majd jött a lehetőség a váltásra. Veszprémből Mosonmagyaróvárra került át a női csapat, ott debütáltam az első osztályban, majd kispesti kitérő után az elmúlt három évet Fehérváron töltöttem. Az meghatározó volt számomra.

– Mi döntött mégis a váltás mellett?

– Tudtam, hogy Debrecenben előtérbe helyezik a nemzetközi kupát, én pedig ott is ki akartam magam próbálni. Pontosan ezért nem gondolkoztam sokat, amikor megkerestek a klubtól. Mindenképpen előrelépésként gondolok a váltásra.

– A csapat, de személy szerint Ön is kiválóan kezdte a szezont. Minek köszönhető ez a jó rajt?

– Fiatal, lendületes csapatunk van, Szilágyi Zoltán személyében pedig egy szintén fiatal edzőnk van, akivel megtaláltuk a közös hangot. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyorsindításokra, amiben nekünk szélsőknek fontos szerep jut. Megnyertem a hétmétereseket, amik szintén megdobják a góljaim számát. Örülök, hogy új játékosként megkaptam ezt a bizalmat, én pedig megmutatnám, hogy helyem van ebben a csapatban.

– A kerethirdetéskor hat bajnokin harminckét gólt lőtt, amire rájött még az Érd elleni hétvégi kilenc. Ehhez a teljesítményére jó visszacsatolás a válogatott meghívó?

– Mindenképpen, de őszintén megmondom, hogy meglepett a döntés. Egy hónapja volt összetartás a válogatott kerettagoknak, amibe még nem kaptam meghívót. De örülök neki és elsődleges célom, hogy sikerüljön beilleszkednem a csapatba. Ezt megkönnyíti, hogy hat klubtársam is ott lesz az edzőtáborban. A többi már csak rajtam múlik. Tavaly a világbajnokságra készülő bő keretben is ott voltam, akkor végül az utazók közé nem jutottam be. Most azon leszek, hogy az Európa-bajnokságon ott lehessek.

– Pedig posztján nagy a konkurencia a két győrivel, Faluvégi Dorottyával és Győri-Lukács Viktóriával.

– Abból a szempontból előnnyel indulnak, hogy évek óta ott vannak a válogatottban és nagyobb nemzetközi rutinnal bírnak, mint én. Ez azonban csak egy része az egésznek, a pályán kell bizonyítani. A szeptemberi fizikai felmérőn külön beszélt velem Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, jelezte nekem, hogy figyeli az én játékomat is, tetszik neki a gyorsaságom, hogy jó százalékban értékesítem a heteseket és, hogy sikerült beilleszkednem a DVSC-be.

– Milyen célok lebegnek a szemei előtt?

– Segíteni szeretném a válogatottat az Európa-bajnokságon, a Debrecennel megismételni az előző idényben szerzett bajnoki bronzérmet, az Európa-liga csoportköréből pedig tovább szeretnénk jutni. Személy szerint pedig még tovább fejlődni, mert az gondolom, hogy mindig van feljebb.