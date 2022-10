Már az elődöntőben nagyon jó eredményt futottak, ott nem volt riválisuk, de nyilván figyelték a másik elődöntőt, ahol szintén szép időeredmények születtek. A döntőben az ellenfelek taktikája csődöt mondott, hiszen a két, sütvénypusztai ménesből származó kisbéri félvért, Forrás Forellt és Forrás Frotont nem lehetett megállítani. A rajtnál kiugrottak a lovak, ezért hátrányból indultak.

Tieger Endre elmondta, hogy a három másik fogathajtó még a szokottnál jobban is visszafogták lovaikat a rajtnál, érezhető volt a taktikai húzás. A második rajt után a sütvényi fogatot nem lehetett megállítani, kis szerencsének köszönhetően – a másik két fogat külön csatája miatt – a belső íven el tudtak húzni és nagy küzdelemben értek be elsőnek a célba. Tieger Endre unokája mellett feleségének is sokat köszönhet, hiszen szaktudásával dr. Puchner Ildikó és a stáb többi tagja is sokat tettek a győzelemért.

A TEOL.hu írását itt találja, kattintson ide!

Pintér Szilárd Dombóvárért elismerő oklevelet és ajándékcsomagot adott át az idősebb és a legifjabb Tieger Endrének. Beszédében kihangsúlyozta, hogy gyermekkora óta ismeri a családot, és mindig elismeréssel figyelte, hogy milyen tisztelettel vannak a lovak irányába. Hozzátette, kimagasló, amit elértek ebben a sportágban, és külön örömteli számára, hogy idén Dombóvár-Sütvénypuszta néven indultak a Nemzeti Vágtán, öregbítve ezzel a város hírnevét.