Habár már az első percben hátrányba került, szinte végig dominálni tudott Mezőkövesdben a Paksi FC, mely a második félidőben fordítani tudott, így értékes három pontot szerzett. Waltner Róbert szerint nem érdemtelenül.

„Izgalmas és nehéz mérkőzés volt, főleg úgy, hogy már az első percben hátrányba kerültünk. Demoralizáló az ilyen, de minket nem fogott meg. Mentünk előre, helyzeteket alakítottunk ki és próbáltunk egyenlíteni és megfordítani a találkozót. Jobban kinyíltunk, ezáltal volt még pár veszélyes kontrája a hazaiaknak. A szünetben azt kértem a srácoktól, többet tegyük ki a szélre a labdákat és korai ívelgetések helyett használjuk ki Varga gyorsaságát. Ezt maradéktalanul meg is csinálták a srácok. Maximálisan megérdemelték a győzelmet a fiúk, hiszen végig hittek benne, a szívüket is beletették, emellett keményen dolgoztak a bajnoki szünetben. Még mindig hét sérültünk van, de fontos kiemelni, akik most helyettesítik őket, kiválóan helytállnak, nagyszerű teljesítményt tesznek le az asztalra még úgy is, hogy nem az eredeti helyükön játszanak. Igazi csapatmunkát végeztünk, végig magabiztosságot éreztem a srácokon, megérdemelten gyarapodtunk tehát három ponttal” – fogalmazott a lefújás után a paksiak vezetőedzője.

