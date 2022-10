Egy ifjú pápai titán, a mindössze 16 éves Borbély András (Pápai Holdkő DC) nyerte meg a Nemzeti Bajnokságot. Az ifjú már nemzetközi mezőnyben is ért el remek helyezéseket s most is az egyik fő esélyes volt. A második Kovács Patrik (Honvéd Auróra SE) lett, míg a bronz Kámán Lehelnek (Szombathelyi DC) jutott.

Az Alisca Darts legeredményesebbje, Adorján Ádám országos 27. helyezést ért el, 82 pontot gyűjtve, s az utolsó fordulóban megnyerte a Lucky Loosert (a vigaszági versenyt hívják így). Adorján köthető az országoson elért legjobb Alisca Dartsos helyezés is, egy 5. hely.

Kiss Péter országos 56. helyezést ért el, 52 pontot szerzett. Újoncként szerepelt az országos versenyen, ennek ellenére többször láthattuk főtáblán a nevét. Az idény rajtolása után kezdett el versenyszerűen ismerkedni a sportággal, így nem vett részt az összes fordulón. A nemzetin elért legjobb helyezése 9. volt.

Steinbach Máté országos 148. helyezést ért el, 16 ponttal. A helyezés hallatán nem kapjuk fel fejünket. A történet érdekessége azonban, hogy egy fordulón vett részt. Első nemzetijén azonnal főtáblára iratkozott. A versenyt 17. helyen zárta.

A szekszárdi színekben indult Fehér János, Tibai Attila, Ágics Krisztián és Takács Máté. Tibai kivételével valamennyien újoncként próbálták ki magukat.