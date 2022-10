A Majosi SE már nem először segíti a harci édesanyát, aki élete harcát vívja a súlyos kórral. Korábban már játszottak edzőmeccset a Paksi FC-vel, s annak a találkozónak a bevételét is megkapta már a harci család. A most vasárnapi rangadón a majosiak nemcsak a belépőjegyekből befolyt teljes összeget ajánlják fel, de még tombolát is árulnak, s az abból befolyó összes pénzt szintén az édesanya gyógyulására ajánlják.

Bogáncsné Nagy Anita történetével többször is foglalkozott a TEOL.hu, legutóbb idén májusban írtunk az édesanya kálváriájától, de korábban is beszámoltunk róla, hogy miként próbálja leküzdeni rettegett betegségét.

A Majosi SE–Szekszárdi UFC mérkőzés október 9-én, vasárnap 15 órakor kezdődik a majosi sporttelepen.