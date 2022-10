Alaposan belehúztak a dunaföldváriak, akik az elmúlt napokban három komoly játékosmúlttal büszkélkedő futballistát is leigazoltak – valamennyit az NB III Közép csoportjának küzdelmeitől visszalépő Balassagyarmati VSE-től. Érkezett a kapuba Ivancsics Alex, a védelembe Koszó Balázs a középpályára pedig Petneházi Márk.

Nem csoda, hogy utóbbi neve jól cseng futballista körökben. Petneházi két évig az angliai Plymouth gárdájában is kipróbálhatta magát, hogy az ott megszerzett tapasztalatait a későbbiekben Zalaegerszegen, Mezőkövesden és a Dunaújváros színeiben az NB I-ben is kamatoztathassa. A 34 éves középpályás az előző bajnoki évben még az NB II-es Budaörs csapatában játszott, ahol 35 mérkőzésen 5 gólt rúgott. A remek játékintelligenciával és adottságokkal rendelkező irányító képes lehet egy magasabb szintre emelni a földvári csapat játékát.

A középpályás az AutóCity megyei I. osztály előző fordulójában már be is mutatkozott az FC Dunaföldvár színeiben. A Tevel Medosz SE elleni 3–0-s győzelemmel záruló mérkőzésen, igazolni tudta karakterét és tudását a pályán, hozzásegítve új csapatát a három pont megszerzéséhez. Most szombaton 14.30 órától pedig egy igazi rangadón mutathatja meg tudását: az FC Dunaföldvár a szomszédvári rivális Bölcskei SE-t fogadja.