Mint arról beszámoltunk, a hibátlan csapatok összecsapása mórágyi sikerrel ért véget, míg Madocsán szurkolói rendbontás miatt korábban ért véget a bajnoki mérkőzés. De más érdekességeket is tartogatott a 10. forduló: a nyeretlenek csatájából az ASE Paks jött ki győztesen, a Fadd továbbra is veretlen, a Dunakömlőd négy vereség után gyűjtötte be ismét a három pontot, amit a kölesdiek itt otthon tudtak tartani a Simontornyával szemben.

Megyei II. osztály, a 10. forduló eredményei

Mórágyi SE–Nagymányoki SE 3–1 (3–0). Mórágy, 250 néző. V.: Éreth (Álló, Csobot L.). Gólszerzők: Kovács K., Acsádi D., Régi, illetve Lajos D.

Dunakömlődi SE–Kisdorogi FC 2–1 (1–0). Dunakömlőd, v.: Lengyel S. (Mészáros A., Krajcsovics). Gólszerzők: Szlucska (32., 85.), illetve Dóczi (55.)

Tolna VFC–Faddi SE 0–2 (0–0). Tolna, v.: Czagány (Deutschmann, Dolmány). Gólszerzők: Farkas K. (53., 11-esből), Baros (83.). Kiállítva: Klem (90., Tolna)

ASE Paks–Tengelici SE 4–1 (1–0). Paks, v.: Krajcsovics (Szabó J., Fazekas M.). Gólszerzők: Péger D. (30., 77.), Prantner Z. (52.), Farkas P. (81.), illetve Borza P. (84.). Kiállítva: Benizs (86., Tengelic)

Zönge SE–Simontornya TC 3–2 (3–0). Kölesd, v.: Czagány (Prantner M., Dolmány). Gólszerzők: Baranyai, Csikó G., Pilisi P., illetve Ambrus S., Szabó V.

Madocsa SE–Bonyhád-Börzsöny SE 1–1-es állásnál a 80. percben félbeszakadt. Madocsa, v.: Vámosi A. (Szabó J., Deutschmann). Gólszerzők: Kraszt L. (43.), illetve Máté N. (30., 11-esből)