A négyszáz méteres pályán, körönként 10 méteren belül kellett a futóknak legurítaniuk egy dobozos sört. A hangulat fergeteges volt, s az égiek is kegyesek voltak a résztvevőkhöz, mert bár délelőtt megállás nélkül esett, a verseny idejére még a nap is kisütött. Lehetett indulni egyéniben és váltóban is, de úgy is, hogy amíg a váltó egyik tagja futott, a másiknak a pálya szélén fel kellett hörpintenie a korsónyi nedűt.

Persze amíg nem itta meg, társa nem futhatott tovább. A szervező a nevezési díjak ötven százalékát felajánlotta az Esőmanók részére. Mindenki jól járt így, az is aki futott, az is aki ivott, ha pedig ivott és futott is, azt volt csak az igazi dupla élvezet. A szervezők nem közölték, hogy lesz-e folytatás, de abban biztosak lehetünk, hogy ha lesz, nem kell lepkehálóval fogdosniuk az indulókat...