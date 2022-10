Az atomvárosiak tizenhat fővel vettek részt a kétnapos regionális rangsorolón, amelyet a Kisizsák melletti Balog-hegy területén rendeztek. A versenyt az idei Hosszútávú Országos Bajnokság egyik felkészítő versenyének tervezték be, s ennek megfelelően hozták is a jobbnál jobb eredményeket. Az első napi pörgős középtáv után hosszútávval folytatódott a verseny. Jól futható fenyvesek, ligetesek és borókás területek nehezítették az erősen homokbuckás felszínt. Összességében nyolc éremmel a nyakukban térhettek haza a megmérettetésről a Paksi SE indulói.



Volf Barnabás F21C-ben első, ugyanitt Hahn Bercel harmadik, testvére Hahn Máriusz F20A-ban szintén harmadik, Hahn Márton F10D-ben második és a Hahn gyerekek édesapja, Hahn Mihály nyílt technikás kategóriában első lett, végül N21Br-ben Schwendtner Réka harmadik helyezettként zárt. Kiemelendő Kovács Vera is, aki csak vasárnap indult N50-ben, és az első helyen végzett, valamint Nagy Nimród, aki F10D-ben az első nap harmadikként ért célba.