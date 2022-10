A világbajnokság utolsó előtti napján a nők 78 és a férfiak 100 kilogrammosok versenyét rendezik az üzbég fővárosban. Csak az erősebbik nemben lesz érdekelt a magyar válogatott, a ceglédi Vég Zsombor mellett az Atomerőmű SE kétszeres olimpikonja, Cirjenics Miklós lép tatamira.

A 32 esztendős dzsúdós talán már maga mögött hagyta sérüléseit, amik az elmúlt két évben hátráltatták őt abban, hogy komoly sikereket tudjon elérni. A felkészülés jól sikerült a számára, hiszen a verseny előtt a magyar válogatott tagjaként részt vett a kéthetes japán edzőtáborban, a világbajnokságra ő is Dunavarsányban készült. A koronavíruson is átesett Cirjenics Miklós korábban többek között csukló, legutóbb pedig keresztcsont tájéki sérüléssel bajlódott, de a két edzőtábor között a szeptember elei oberwarti Európa Kupán már tatamira tudott lépni, ahol a sikeres rajtot követően a második fordulóban a későbbi győztestől kapott ki.

A kemény munka elvégzésére jó visszacsatolás lenne szép eredmény a világbajnokságon, hiszen utoljára két éve, 2020 októberében zárt helyezéssel nagyobb versenyt, akkor a budapesti Grand Slamen hetedik lett. Ennek is köszönhető, hogy súlycsoportjában visszacsúszott az 50. helyre. Az ASE cselgáncsozója számára most elsődlegesen az a cél, hogy az elmúlt időszak pechsorozatát és sérüléshullámát sikerüljön egy jó világbajnoki szerepléssel feledtetni és akkor ő is jó eséllyel szállhat harcba a 2024-es párizsi olimpia kvalifikációs versenyein.

Efelé az első fordulóban a kanadai Kyle Reyes legyőzésével tehet egy lépést. Az észak-amerikai rivális világranglistán elfoglalt 31. pozíciója megtévesztő lehet, mivel az áprilisi antalyai Grand Slamen elért ötödik helye óta nem tudott kimagasló eredményt elérni. A zágrábi Grand Prix-n és a birminghami Nemzetközösségi Játékokon is helyezetlenül zárt.

A selejtezők magyar idő szerint 7 órakor kezdődnek, az érmes meccseket 14 órától az M4 Sport élőben közvetíti.

Eddig nincsen sok sikerélmény

Üzbegisztán fővárosában eddig nyolc magyar állt szőnyegre, közülük a legmesszebb Ungvári Attila jutott. A győriek kiválósága a 81 kilogrammos súlycsoportban hetedikként végzett. Korábban a világranglistát vezető paksi Pupp Rékának (52 kg), Kovács Kittinek (57 kg) és Özbas Szofinak (63 kg) egy, Karakas Hedvignek (57 kg) két mérkőzés jutott. A hétfői versenynapon a tavalyi vb-bronzérmes Tóth Krisztián (90 kg), Nerpel Gergely (90 kg) és Gercsák Szabina (70 kg) is helyezetlenül zárt.