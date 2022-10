Alaposan fel volt adva a lecke a bonyhádiaknak, akik a százszázalékos mérleggel éllovas Budafokhoz látogattak pénteken. A völgységiek kedden jó játékkal verték meg az NB II-es Dombóvári KKE-t a Hepp Kupában, ám csoda lett volna, ha sikerült megszorongatni a bajnoki cím első számú favoritját. Különösképpen úgy, hogy a kedden szereplők közül nem tarthatott a csapattal Budafokra Frank Áron és Pajor Dávid, akik az Atomerőmű SE-vel a DEAC elleni szombati NB I-es bajnokira hangoltak.

Hiányukat meg is érezte a Bonyhád, amely harcolt, küzdött, akadtak fellángolásai, de ennél többre nem futotta. Az első negyedben még tartották a lépést a fiatalok, de a másodikat megnyomta a Budafok, amely ebben a felvonásban le is rázta a Bonyhádot. A végén még rátettek egy lapáttal a hazaiak, s végül 25 pontos különbséggel győztek. Minden statisztikai mutatóban jobbak voltak a budafokiak, akik 53 lepattanót szedtek le a bonyhádiak 39-ével szemben, 20 gólpasszt osztottak ki egymásnak, szemben a bonyhádiak 11-ével, s 13 triplát vágtak be a 7 bonyhádival szemben.

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 6. forduló

Budafok–Atomerőmű KSE Bonyhád 94–71 (28–24, 26–16, 18–14, 22–17)

Budafok, vezette: Jurák K., Pécsi Zs., Nagy-Pál P. A legjobb dobók: Piukovics B. 15/9, Siklós O. 13/3, Swanson 13, Tursics K. 12/9, Garai 10/6, Fehér C. 10/9, illetve Pupp B. 16/3, Sáfrán B. 15/6, Heimann G. 13/3, Tömösváry 10/3.

Jövő kedden, november 1-jén Bodrogi Bau Vásárhelyi KS ellen hazai pályán javíthat a Bonyhád.