Mint azt megírtuk, a kék-fehérek szombaton este 97–60 arányban nyertek a sereghajtó otthonában, a női kosárlabda-bajnokság 7. fordulójában.

„Úgy léptünk most pályára Pécsen, hogy az első Euroliga-mérkőzésünk után, Prágából hazaérve még egy keményet edzettünk is pénteken, így teljes mértékben elégedett vagyok a lányok mai produkciójával – értékelt a lefújást követően Djokics Zseljko, a KSC trénere. – Közel száz pontot dobtunk, miközben csak hatvanat kaptunk, ami számomra az ideális, ezt szoktam kérni a csapatomtól. Úgy érzem, meccsről meccsre jobbak vagyunk. Kíváncsian várom, mire lesz ez elegendő a török sztárgárda, a Fenerbahce ellen, de azt is mondhatnám, bizakodó vagyok” – tette hozzá a szakember.

„Annak ellenére, hogy ismét egy euroligás ellenféllel játszottunk, ha az első félidőben kicsit pontosabbak vagyunk, akkor még jobb helyzetből várhattuk volna a folytatást – mondta Kovács Dénes, a PINKK vezetőedzője. – A fordulást követően aztán a Szekszárd jól használta ki a fizikai erőfölényét” – fűzte hozzá a pécsi tréner.

A 7. forduló másik szombati mérkőzésén:

Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd 78–62 (16–17, 20–10, 23–15, 19–20).

A Tippmix Női NB I vasárnapi találkozói:

TFSE-MTK–Serco UNI Győr 15.30

Ludovika Csata–Sopron Basket 17

DVTK-Hun-Therm–NKA Universitas PEAC 17.15

BKG Prima Natura Szigetszentmiklós–E.ON ELTE BEAC 18.30