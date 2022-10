Mint arról hírportálunkon beszámoltunk, a DVTK-Hun-Therm 75–74-re legyőzte a szekszárdi csapatot a női élvonal hétfői rangadóján. A találkozó után a két vezetőedző, Völgyi Péter és Djokics Zseljko értékelt.

„Gratulálok az ellenfelünknek, magabiztosan jutottak be az Euroligába. Nagyszerű érzés, hogy Magyarországon újra van három ilyen csapat. A lepattanókért zajló csatát éreztem döntőnek ma. Az első negyedben még jól teljesítettünk benne, attól kezdve viszont elvesztettük a harcot, és így a meccset is. Jó lenne, ha a játékvezetés is felnőne a csapatok szintjére” – fogalmazott Djokics Zseljko.

„Szokás szerint rendkívül jól felkészült belőlünk a Szekszárd. Szerintem is a lepattanó harc bizonyult döntőnek, ebben jobbak voltunk. Remek mérkőzés volt, sok ilyen lesz még a DVTK Arénában” – összegzett röviden Völgyi Péter.

A lepattanókért vívott csatát 37:31-re nyerte meg a Diósgyőr, amelyben Cheridene Green 11 gyűrűről lecsorgó labdát kaparintott meg, míg a KSC-ben Goree Cyesha 10 labdát szerzett.