A szezon legkomolyabb kihívása várt az Atomerőmű KSC Szekszárdra, amely ahhoz a DVTK-hoz utazott, amely pár napja sikeresen kvalifikálta magát az Euroliga főtáblájára, így feldobódott hangulatban várta Studer Ágnesékat. Djokics Zseljko csapata a szezont egy ELTE-BEAC elleni meglepő vereséggel kezdte, de azóta négy győzelmet aratott – igaz nem túl acélos ellenfelekkel szemben. Mégis volt minek örülni, hiszen hétről hétre javult a játék, ráadásul hosszú sérülése után visszatért Miklós Melinda, s már csak a rehabilitációját végző Krnjics Szárá hiányzik a kékektől.

A DVTK alaposan beleerősített a nyáron, leigazolták az ausztrál válogatottal világbajnoki bronzérmet nyerő Darcee Garbint és a vb-t szintén megjáró Puerto Rico-i Arenta Guirantest. Utóbbi igazolta is klasszisát, hiszen a sok hibával tarkított első félidőben magasan kiemelkedett nemcsak saját csapatából, de az egész mezőnyből. Mindkét oldalon sok volt az eladott labda (10-et szórt el mind a két csapat), és a dobószázalékok sem voltak valami acélosak, a duplákat roppant gyenge százalékkal küldték kosárra a felek. Egy-egy jó passz, vagy szép akció után rendre jöttek a bosszantó hibák, így a hullámzó játékból egyik fél sem tudott ellépni.

Komolyabb előnyt először a DVTK-nak sikerült kiépíteni, akik sokkal jobban pörögtek a második negyedben, s amikor hattal elmentek Djokics ki is kérte első idejét. Majd nem sokkal rá a másodikat is – a vajdasági tréner dühösen kérte számon játékosait, akik mintha egy kicsit elméláztak volna. A KSC sokáig le volt ragadva hat pontnál, mert pontatlanok voltak a befejezések, a fejmosás után innen az utolsó percben tudtak csak elmozdulni, s ha Goree Cyesha félpályás kísérlete beesik, akár egy pontnyira is feljöhettek volna. De így is másképpen nézett ki, mintha nyolccal-tízzel ment volna a hazai együttes. A KSC-ben Goree mellett Victoria Viviansnek voltak jó pillanatai, és Miklós Melinda néhány betörése és remek pontja ment élményszámba.