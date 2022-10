Huszonkilencedik alkalommal rendezték meg a Drazsen Petrovics-emléktornát Szekszárdon. Az egykori horvát klasszis október 22-én lenne 58 éves, 1993-as tragikus halála óta Harsányi Mária szervezésében mindig megemlékeztek róla, s így lesz ez idén is. Ahogy azt a sportág szerelmesei, az egykori klasszis játékos kedvelői megszokhatták, egész nap filmeket vetítenek a legendáról, s sportcsarnok emeleti tárgyalójában pedig a szekszárdi utánpótlásedző által az évtizedek során összegyűjtött relikviákat állítják ki. A programban négy mérkőzés szerepelt, a KSC U11-es, U12-es, U14-es, valamint U16/U18-as csapatai is pályára lépnek. Lesz büntetődobó- és tripladobó verseny is.

