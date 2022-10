– Néztem az MLSZ adatbankjában, hogy már most annyi gólnál jár, mint tavaly az egész szezonban!

– Azért, mert ebben a csapatban könnyű gólt szerezni – felelte a Lagosban született, de 2005 óra Magyarországon élő 35 éves futballista. – A keretünk tele van remek játékosokkal, szinte mindenki a magasabb osztályban edződött, egy ilyen csapatban pedig öröm támadót játszani.

– Akkor az hogy van, hogy az előző fordulóban Kakasdon négyet lőttek, de ön mégsem tudott betalálni...

– Mérges is vagyok magamra emiatt. De annyira azért nem, mert szerencsére a védőink megoldották helyettünk, támadók helyett a góllövést, meglett a győzelem, márpedig elsődlegesen számomra az a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen.

– Akkor a gólkirályi cím nem is foglalkoztatja?

– Szeretnék még gólokat lőni, nyilván nem lennék elégedett, ha tíz találattal zárnék. Az elmúlt két idényben, itt Dunaföldváron és korábban Mezőfalván is tíz-tíz gólig jutottam, most ezeket mindenképpen túl akarom szárnyalni. Igazából én minden meccsre két góllal tervezek, az más kérdés, hogy nem mindig valósul meg. Van amikor egy helyzet elég, van amikor három sem.

– Azt tudja ugye, hogy egy Bonyhád elleni gólja nagyon sokat érne!

– Ne is mondja, nagyon szeretném góllal segíteni a csapatot a szombati rangadón. Nagyon készülünk, mindenképpen nyerni akarunk. Más lehetőségünk nincs is. Azért dolgoztunk keményen az edzéseken, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Meg akarjuk előzni a Bonyhádot a tabellán, ehhez viszont nyernünk kell, bármi áron!

– Harmincötödik évében jár, elég jól bírja a tempót!

– Jó formában érzem magam, szerintem képes lennék még simán két-három évet ugyanezen a szinten elfocizni. Csak az a lényeg, hogy az ember megússza a sérülést, mert ha egészség van, jönnek a gólok úgyis.

– Milyen a mostani földvári csapat?

– Nagyon jó csapatunk van, remekül érzem itt magam. Dunaújvárosban élek az élettársammal és a tizenöt éves lányommal, közel vagyunk, szeretek itt futballozni. Nagyon motivál, hogy komoly céljaink vannak, hogy bajnokok akarunk lenni. Korábban Iváncsán és Bicskén is átélhettem, hogy milyen érzés aranyérmesnek lenni, a szezon végén itt, Dunaföldváron is szeretnék ünnepelni.

AutóCity megyei I. osztály, az állás

1. Bonyhád 9 7 2 0 25–7 23

2. Dunaföldvár 9 6 2 1 34–12 20

3. Dombóvár 8 5 1 2 25–6 16

4. Bátaszék 8 4 1 3 24–15 13

5. Tevel 9 4 1 4 18–21 13

6. Bölcske 7 3 2 2 20–9 11

7. Kakasd 9 3 0 6 20–32 9

8. Szekszárd II 8 1 0 7 9–38 3

9. Tamási 9 0 1 8 8–43 1