– Hogy van a macskája?

– Köszönöm jól! Ez az első alkalom, hogy magammal hoztam, de jól bírja, legközelebb is jöhet velem – felelte Ruthy Hebard lapunknak adott interjújában, akit kedvenc háziállata és a párja is elkísérte Magyarországra.

– És ön hogy érzi magát?

– Nagyszerűen! Tetszik a város, olyan hangulatos, mint az otthonom, az emberek nyitottak, befogadóak. Szóval gyorsan megszerettem, és beilleszkedtem.

– A csapatba is sikerült már?

– Az még könnyebben ment. Nagyon kedvesek, segítőkészek a lányok. Sokat segít az is hogy meccsről meccsre jövünk fel, javul a játékunk, így én is pontosítani tudok a szerepemen. Ez a médianap is nagyon tetszik, lehetőséget ad arra, hogy még jobban megismerjük egymást, még jobban összecsiszolódjunk.

Ruthy Hebard (labdával) tudja, hogy sokat kell még javulnia, de a beilleszkedéssel nem volt gondja

Fotós: Makovics Kornél

– A magyar bajnokság hogy tetszik?

– Tudtam, hogy a kontinens egyik legerősebb ligája a magyar, ott van a topligák között, s az eddigi meccsek be is bizonyították, hogy tényleg így van. Kemények, agresszívek az ellenfelek, minden egyes győzelemért meg kell küzdeni. A csapatok tele vannak kiváló kosarasokkal, szóval elég magasan van a mérce.

– Saját teljesítményével eddig mennyire elégedett?

– Sokat kell még javulnom, az látszik, hogy erőszakosabbnak kell lennem, ha eredményes akarok lenni. Márpedig nekem ez a célom, ezért igazoltam Szekszárdra. Azért dolgozom keményen, hogy jobb legyen a védekezésem, és a támadólepattanók begyűjtésében is szeretnék előre lépni. A célom, hogy minden meccsen dupla duplát jegyezzek, azaz kétszámjegyű ponttal és lepattanóval szeretném segíteni a csapatomat.

– Eddig mondhatni, hogy könnyebb ellenfelekkel mérkőztek, hétfőn azonban jön az első nagy rangadó Miskolcon, a DVTK ellen. Mit remél?

– Néztük a meccseiket, nagyon jó csapathoz utazunk, akiket ráadásul feldob, hogy sikerrel kvalifikáltak a Euroliga főtáblájára. De a legjobb tudásunk szerint fel fogunk készülni rájuk. Az ilyen meccsek tökéletesen jók arra, hogy megmutassuk, képesek vagyunk felnőni a feladatokhoz, és bebizonyíthassuk, hogy kiváló csapatunk van.

Palánkok úrnője

Ruthy Hebardról tényleg el lehet mondani, hogy úr(nő) a palánkok alatt. A magyar bajnokságban ugyan csak egyszer sikerült neki dupla duplával zárnia (a BEAC otthonában 15 pontot és 11 lepattanót jegyzett), de korábban, első európai klubjában, a török Nesibe Aydin-ban letette a névjegyét ebből a szempontból. A Besiktas elleni alapszakasz-meccsen 34 ponttal és 20 lepattanóval zárt, míg a Galatasaray elleni elődöntőben 22 ponttal és 14 lepattanóval igazolta klasszisát.

Tippmix Női NB I, az 5. fordulóban. DVTK-Hun-Therm–Atomerőmű KSC Szekszárd. Miskolc, DVTK Aréna, hétfő, 18 óra. Vezeti: Tóth Cecília, Nagy Viktor, Varga-Záray Katalin. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.