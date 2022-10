– Nekem nem úgy tűnt, mintha először állt volna a kapuban!

– Mert nem is először álltam – felelte lapunknak Yvan Yondo az 5–3-as kakasdi győzelmet hozó találkozó után. – Korábban gyerekként sokszor voltam kapus, de felnőttként is akadt meccs, amikor nekem kellett védenem. Nekünk, afrikaiaknak gyerekkorunkban mindent ki kell próbálnunk, szóval én is voltam kapus, védő, középpályás és támadó is. Ezért sem ijedtem meg, amikor kiderült, hogy nem lesz kapusunk vasárnap.

– Meg kell hagyni, voltak szép védései!

– Köszönöm a dicséretet, de nem vagyok boldog. Hiába a védések, ha két olyan gólt is kaptam, amit nem szabadott volna. Ezért csalódott vagyok, mert nem lehet tudni, hogy alakult volna a mérkőzés, ha akkor hárítani tudok. De utólag már nincs értelme ezen rágódni, így alakult. A csapatnak azért jár a dicséret, mert jól játszottak a srácok.

– Éppen ezt akartam mondani, hogy az első félidei 3–1-es vezetésük többet ígért.

– Az első félidei teljesítményünk a szezon legjobb játéka volt. A szünet után azonban cserékkel erősített a Kakasd, és a mi fiatal játékosaink még nincsenek annyira rutinosak, hogy egy egész meccset ilyen tempóban végig bírjanak. Sokan az elmúlt idényben még az ifibajnokságban edződtek, nekik idő kell, hogy belerázódjanak a felnőtt mezőnybe. De a jövő az övék, ez az év rámegy a tanulásra, és a rutinszerzésre, s az új idényben ugyanezek a fiatalok már másképpen fognak futballozni. Azt gondolom, sok örömet szereznek még a tamási szurkolóknak.

– Pintér Attilával közösen vezetik a csapatot, hogy tetszik az új pozíciója?

– Nagyon élvezzük, talán mondhatom Pinyő nevében is. Persze még mi is tanuljuk a szakmát, de nagyon jól megértjük és kiválóan kiegészítjük egymást. Megtisztelő volt, hogy a vezetőség bennünket kért fel a feladatra. Jómagam öt éve játszom Tamásiban, szeretek itt lenni, egy jó közösség jött össze, ha úgy adódik, szívesen csinálnám tovább.

– Korábban tele volt afrikaiakkal a csapat, Jammeh Harunával, Samuel Atóval vagy Eugene Fomumboddal tartja a kapcsolatot?

– Természetesen. Haru Szegeden játszik az NB II-ben, és figyeli az eredményeinket. Rendszeresen váltunk üzenetet. De Atóval és Eugene-nel sem felejtettük el egymást. Tizenhat éve érkeztem Magyarországra, úgy vagyok vele, legalább mi afrikaiak tartsunk össze.