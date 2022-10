– Szerdán, Prágában újra belépnek az elitliga kapuján. Más érzések kavarognak önben, mint tavaly ilyenkor?

– Meg kell mondanom, hogy ugyanolyan izgatottan várjuk az első mérkőzésünket, mint tavaly, amikor újoncként vágtunk neki a szereplésnek – mondta Djokics Zseljko. – Azt gondolom, nemcsak a kontinens, hanem a világ legerősebb sorozata az Euroliga. Egy játékosnak óriási dolog, ha megmutathatja itt magát. Tele sztárcsapattal, tele kiváló kosárlabdázóval. Nagyon sokaknak egész pályafutásuk során egyszer sem adatik meg, hogy játsszanak a Euroligában, úgyhogy meg kell becsülnünk ezt a lehetőséget, és bizonyítanunk kell, hogy igenis helyünk van ebben a mezőnyben. Biztos vagyok benne, hogy ez is egy emlékezetes kaland lesz számunkra, amelynek végén remélem, hogy meglesz az a győzelem, amit szeretnénk elérni az idei kiírásban.

– Egy győzelem? Ennyi kell önnek a boldogsághoz? Így, hogy egy év tapasztalat van a hátuk mögött, nem remél többet?

– Egy győzelem engem boldoggá tenne. Az előző kiírásban – bár sokszor közel voltunk hozzá – nem ízlelhettük meg a sikert. Nem lesz könnyű dolgunk, mert egy brutális csoportba kerültünk. Azt gondolom, hogy ez a nyolcas sokkal erősebb, mint a másik, hogy mást ne mondjak, az európai erőrangsor első két helyén a szerdai ellenfelünket, és a török Fenerbahcét emelte ki a FIBA. Arról nem is beszélve, hogy a mi nyolcasunkban van a friss Szuperkupa-győztes francia Bourges, vagy a szintén nagyon erős olasz Bologna. A lengyel Polkowice és a görög Olimpiakosz tűnik megfoghatónak, ha meglesz a történelmi győzelmünk, én már elégedett leszek.

– Eléggé döcögősen indult a szezonjuk, de talán mostanra kezdik elkapni a fonalat. Készen állnak rá, hogy összecsapjanak a prágaiakkal?

– Sok munkánk van még, mind a védekezésünkön mind a támadójátékunkon kell még csiszolnunk. De amit tudni kell a prágaiakról, azt tudjuk, igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni belőlük. Talán nem kell mondanom, hogy nagy kihívás lesz a fiatal csapatunk számára egy olyan ellenféllel kezdeni, amelynek keretében Brionna Jones és Alyssa Thomas személyében például két amerikai világbajnok is van. Mellettük pedig olyan kosarasokat dobhatnak csatába, mint a holland Emese Hof, a francia Valeriane Vukosavljevic, a spanyol Maria Condé vagy a korábban nálunk is megfordult szlovén Teja Oblak. Egy kifejetetten magas csapat vár ránk, amely tele van egy méter nyolcvan centi feletti játékosokkal, talán éppen Oblak a legalacsonyabb. Atletikusak, gyorsak, nem könnyű őket megállítani.

– Azért nyugtasson meg, hogy kitalálta, milyen taktika vezethet eredményre ellenük!

– Megvan az elképzelésünk. A prágaiak nagyon gyors játékot játszanak, leindítások után szerzik a pontjaik közel hetven százalékát. Ha belemegyünk ebbe a gyors játékba, akkor esélyünk sem lesz. Az a célunk, hogy lelassítsuk, hogy pozíciós játékba kényszerítsük őket. Kulcsfontosságú lesz Alyssa Thomas kikapcsolása, aki olyan gyorsan vált védekezésből támadásba, mint a külsőposztokon játszók. Neki semmiképpen sem szabad teret hagynunk. De igazából mindenkire kell figyelnünk, mert ez a prágai csapat meglátásom szerint a sorozat nagy esélyese, nem lepne meg, ha jövőre ott lennének a döntőben.

– Mi újság a kerettel, mindenki egészséges, mindenki bevethető lesz szerdán este?

– Rendben vagyunk. Tizenegyen utaztunk ki Prágába, a fiatal Szücs Grétát most otthon hagytuk, hogy ő a kadettbajnokságban játszhasson. Az idei Szekszárd nem olyan rutinos, mint a tavalyi, most nincs Nikolina Milicsünk, s az új légiósaink közül csupán Sydney Wallace-nak van Euroliga-tapasztalata, Victoria Vivians és Ruthy Hebard még csak hasonló sorozatban sem játszott. De mondhatnám Boros Júliát is, aki szintén most esik át a tűzkeresztségen. Szóval nekivágunk, csináljuk, meccsről meccsre gyűjtjük a tapasztalatokat, és várunk a klubtörténet első euroligás győzelmére. Remélem, hogy mielőbb jön is, mert a fiatal csapatunknak kell a sikerélmény.