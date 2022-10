Mint arról beszámoltunk, két győzelemmel és egy döntetlennel megnyerte Európa-bajnoki selejtezőtornáját a magyar női futsalválogatott, ezzel bejutott a kontinenstorna négyes döntőjébe. Varga Adél, a nemzeti csapat kapitánya szerint, ahogy a mondás is tartja, a rossz főpróba után következett a jó előadás.

„Sajnos a főpróba, a szerbek elleni barátságos mérkőzés nem úgy sikerült, mint ahogyan azt szerettük és elvárható lett volna (a mieink 6–5-re kaptak ki – A szerk.). Ennek ellenére én nagyon bíztam a csapatban, mert tudtam, ha minden taktikai utasítást betartunk és kellőképpen koncentrálunk, akkor képesek vagyunk megnyerni a csoportunkat – fogalmazott lapunknak a kajdacsi kötődésű csapatkapitány, aki elárulta, a szlovákok elleni 1–1-s döntetlen után sem fordult meg a fejükben, hogy elúszott volna a továbbjutás. – Kicsit csalódottak voltunk, mert nyerni kellett volna, viszont volt pozitívuma is a mérkőzésnek, hiszen hátrányból mentettünk pontot.”

Szlovákia után következtek a bosnyákok (3–2), majd a mindent eldöntő összecsapás a csehek ellen (3–0).

„A bosnyák meccs nehéz volt, az övék egy jó kis csapat. Azonban ott is kicsit magunknak nehezítettük meg a dolgot, de képesek voltunk mindig megújulni és megnyerni a mérkőzést. Ez a győzelem adott szerintem nagyon nagy löketet nekünk – folytatta Varga Adél. – Az utolsó meccsen kifejezetten jól játszottunk, nagyon jól felkészültünk a házigazda csehekből. A lefújás pillanatában pedig egy olyan érzés öntött el, hogy azt elmondani nem tudom. Mindenki boldog volt, én pedig annyira meghatódtam, hogy csak sírni tudtam. Ezt átélni hihetetlen élmény és érzés.”

Sorozatban másodszor lesz ott az Európa-bajnokság négyes döntőjében a magyar válogatott

A Final Fourt jövő márciusban rendezik, ahova ugyanaz a négy csapat jutott, amely júliusban is ott volt a portugáliai Eb-n: a mieink mellett a címvédő Spanyolország, a döntős Portugália, valamint a bronzérmes Ukrajna. Varga Adél szerint kedvező sorsolással akár a finálé is összejöhet. Ezalatt keleti szomszédainkat érti, akiket megvisel a háború és akadnak nehézségeik, de a játékosok továbbra is top ligákban játszanak. Azonban a magyar női futsal fejlődése és a jó felkészülés lehet a sikerük kulcsa.

„Először is remélem, hogy kellőképpen fel tudunk készülni a négyes döntőre, egy jó sorsolással pedig akár döntőt is játszhatnánk. Nyilván a futsal nagyágyúi ellen a tisztes helytállás a cél, valamint, hogy minél jobban megnehezítsük a dolgukat. Viszont Ukrajna ellen szerintem van keresnivalónk. Ha pedig hazai közönség előtt játszhatnánk, az mindenkinek plusz motiváció lenne” – fogalmazott a TFSE játékosa.

