Nagyszerű győzelemmel nyitotta a 2022/2023-as NB I-es bajnokságot az Atomerőmű SE férficsapata, amely hosszabbítás után 93–84-re nyert az Arconic Alba Fehérvár ellen. A meccs egyik hőse az az Eilingsfeld János volt, aki kosaras nyelven szólva dupla duplát ért el, 19 pontja mellé 13 lepattanót is leszedett. A válogatott erőcsatár most az újonc Budapesti Honvéd ellen készül, s azt mondja, egyáltalán nem lesz ez egy könnyű meccs a négyszeres magyar bajnok, négyszeres kupagyőztes Atom számára.

„Pazar hangulat uralkodott a csarnokban az Alba ellen, a csapat és a közönség a második félidőre egymásra talált, s ennek egy nagyszerű győzelem lett az eredménye – mondta Eilingsfeld János. – Nincs megállás, szombaton ismét hazai pályán játszunk, az újonc Honvédot fogadjuk. Annyira nem ismerjük az ellenfelet, videóztunk, igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni belőlük, de azt is tudjuk, hogy az ilyen meccsek a legnehezebbek. Azt gondolom, hogy ha az Alba ellen a második félidőben mutatott játékunkkal tudunk kirukkolni, ha azt a küzdeni akarást visszük fel a pályára, amivel a fehérváriak ellen is játszottunk, ha úgy járatjuk a labdát, mint a nyitómeccsen, akkor nagy gond nem lehet. Százszázalékos koncentrációra lesz szükség, és mindenképpen be kell húznunk a találkozót” – mondta Eilingsfeld.

Tippmix Férfi NB I, a 2. fordulóban

Atomerőmű SE–Budapesti Honvéd Sportegyesület

Paks, ASE-csarnok, szombat, 18 óra

Vezeti: Tőzsér Dénes Kelemen, Györfy Rúben, Szilágyi Bálint