A harmadik felvonásban már héttel is vezetett a lendületbe kerülő DEAC (36–43), sokáig nem is tudott mit kezdeni ellenfelével az Atom. Aztán varázsütésre megtáltosodtak a piros-kékek, s a negyedik felvonásra már ők mehettek előnnyel. Sőt a lendület vitte őket tovább, biztosan vezettek, hol négy, hol hat ponttal. Aztán a legvégén jött a feketeleves, a DEAC megint megrázta magát, s erre már nem volt esélye a vezérét veszítő Paksnak. A DEAC szezonbeli második sikerét jegyezte, s először győzött vendégként, míg a paksiak a Sopron után most, a Debrecentől is kikaptak itthon. Sokat kell még dolgoznia Csirke Ferencnek, hogy úgy játsszon az Atom, ahogy azt szeretné. Most lesz is lehetőségük a gyakorlásra, legközelebb november 18-án, a Szolnoki Olajbányász otthonában lépnek pályára Kovács Ákosék.

Tippmix Férfi NB I, a 6. fordulóban

Atomerőmű SE–DEAC 62–69 (20–12, 10–20, 19–15, 13–22)

Paks, 700 néző. V: Benczur Tamás, dr. Mészáros Balázs, Fodor Attila. ASE: Frank 3/3, EDWIN 25/12, Green 2, Eilingsfeld 4, Atkinson 6. Csere: GRUBOR, 10/6, KOVÁCS Á. 5/3, Pajor, Taiwo 5, Gulyás M 2. Edző: Csirke Ferenc. DEAC: Polyák 3/3, Gumbs 9/3, DRENOVAC 16, Gáspár M., Taylor 3. Csere: Tóth Á. 5, MÓCSÁN 17/12, Balázsi, KENÉZ 14/12, Garamvölgyi 2, Hőgye P. Edző: David Dedek.