Az előzetes kezdőben még ott szerepelt Szabó Bálint neve, de a bemelegítés során megsérült szélső helyén végül Hahn János kapott bizonyítási lehetőséget. Aminek viszont örülhetett a korábbi sikerei helyszínére ellenfélként visszatérő Waltner Róbert, hogy másfél hónap kényszerpihenő után foglalhatta el a balhátvéd szerepkörét az izomszakadásból felépült Szabó János, ezáltal Osváth Attila visszatérhetett eredeti posztjára, a védelem jobb oldalára. Éppen utóbbi maradt le a hatodik perc végén Eduvie Ikobáról, az amerikai támadó fejesgóljával beérte a mesterlövészek listáján a paksi Varga Barnabást.

Az atomvárosiak sorozatban harmadik bajnokijukon kerültek korán hátrányba, Mezőkövesden (2–1) az első, a Puskás Akadémia ellen (1–3) a hetedik percben talált be nekik az ellenfél.

A gól előtt és után is átjáróház volt a vendégek védelme, még null-nullnál Zoran Lesjak fejesénél tolta léc fölé a labdát Nagy Gergely, aki Ikoba közeli helyzeténél is résen volt, megakadályozva a támadót a duplázásban. Mim Gergely szinte ajtó-ablak helyzeténél azonban már a kapus is verve volt. Keményedett a mérkőzés, egyre több volt az ápolás a pályán. A Paks átvette az irányítást, de ez veszélyes helyzetetekben nem mutatkozott meg.

A látottak nem tetszettek a kék-fehérek mezében bajnoki és gólkirályi címet nyerő Waltner Róbertnek, a szünetben három helyen is belenyúlt a mérkőzésbe. Debreceni Zalán, Gyurkits Gergő és Haraszti Zsolt még labdába sem ért, amikor Christy Manzinga 52 másodperc után háromra hizlalta a zalaegerszegi előnyt. Pontosabban hizlalta volna, de a támadást megelőző szabadrúgásnál mozgott a labda, így Bogár Gergő játékvezető érvénytelenítette a francia támadó gólját. Ha valaminek, akkor ennek ébresztőleg kellett volna hatnia a Paksnra, de a válogatottba igyekvő Demjén Patriknak – a játékból addig teljesen kivett Varga közeli lövésénél – az 56. percben volt az első kimondott védeni valója.

Becsülettel mentek előre az atomvárosiak a szépítés és az izgalmas hajrá reményében, a sérülésből visszatérő Sajbán Máté keresztlécet lőtt, de Varga is közel volt a már-már szokásos fejesgóljához. A mérkőzés harmadik találatát azonban a zalaiak szerezték, végleg lezárva azzal a mérkőzést.

A Paks 2019 szeptembere és nyolc veretlenül megvívott mérkőzés után kapott ki a Zetétől, a 3–0 pedig azt jelenti, hogy kilenc egymást követő bajnoki után maradt gól nélkül a zöld-fehér gárda.

OTP Bank Liga, 11. forduló

Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC 3–0 (2–0)

ZTE Aréna, 2313 néző. V.: Bogár G. (Kóbor, Szalai D.)

Zalaegerszeg: Demjén – Lesjak, Kálnoki-Kis, Mocsi, Csóka – Szankovics, Szendrei N. (Bedi, 75.) – Mim (Meshack, 74.), Manzinga (Safronov, 83.), Gergényi – Ikoba. Edző: Ricardo Moniz

Paks: Nagy G. – Osváth, Szélpál, Kádár (Szekszárdi, 83.), Szabó J. (Debreceni Z., a szünetben) – Windecker, Papp K. (Haraszti, a szünetben), Balogh B. (Sajbán Máté, 65.) – Bőle (Gyurkits, a szünetben), Varga B., Hahn. Edző: Waltner Róbert

Gólszerzők: Ikoba (6.), Mim (18.), Gergényi (85.)

Sárga lap: Szankovics (26.), Szendrei N. (43.), illetve Bőle (45.), Debreceni Z. (50.), Gyurkits (79.), Szélpál (88.), Varga B. (92.)