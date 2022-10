Mindössze 34 perc jutott Tóth Dávidnak egy hete az NB III-as megyei rangadón. A Szekszárdi UFC futballistája egy ártalmatlan szituáció során fájdalmas arccal rogyott a földre, s hogy valami komoly baj történt, azt a hosszas ápolása is jelezte. Nem is tudott visszajönni a pályára, ahonnan később mentő vitte kórházba. Az első orvosi vizsgálatok még bízatóak voltak, mondván mozgatásra nem instabil a térde, de aztán az MR-vizsgálat után jött a rossz hír: elszakadt az elülső keresztszalagja és a porc is károsodott. Az orvosok szerint legalább 9-10 hónapot kell majd kihagyni a 22 éves játékosnak.

Egy keresztszalag-szakadás soha nem jön jól, de most a lehető legrosszabbkor ütött be Tóth számára a krach. Már kezdett alapember lenni az NB III-as Szekszárdi UFC-ben, Turi Zsolt egyre több lehetőséget adott neki, egymás után a második bajnokiján volt kezdő, s nem is játszott rosszul. A 2022/2023-as idényben tizenegy bajnoki és három kupameccs jutott Tóth Dávidnak, ezeken hatszor volt kezdő, nyolcszor csereként állt be. A Magyar Kupában, a B-Build Mohács otthonában 3–0-ra megnyert találkozón gólt is szerzett. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor fekszik műtőasztalra, csak annyi biztos, hogy ebben a szezonban már nem számíthat rá az UFC szakmai stábja.