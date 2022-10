Jó eséllyel az őszi bajnoki cím sorsa is eldől szombaton Dunaföldváron. Ha a hazaiak megnyerik a rangadót, előznek, és megalapozzák őszi elsőségüket, ha viszont a bonyhádiak számára születik kedvező eredmény, akkor ők lehetnek, akik a téli szünetre elsőként vonulhatnak.

A szezonból a rangadó mellett még két meccse lesz mindkét együttesnek: a földváriak Szekszárdra és Tamásiba látogatnak, a Bonyhád a Kakasdot és az UFC II-t fogadja.

„A bonyhádiak elleni meccsünk is egy a sok közül, amelyen a győzelem annyival ér többet, hogy az első helyig repíthet bennünket a tabellán – mondta Varga Balázs, a földváriak szakvezetője. – Nem is lehet más a célunk hazai pályán, mint a három pont begyűjtése. Ismerjük az ellenfelünk gyenge pontjait, de nekünk elsősorban nem velük, hanem magunkkal kell foglalkoznunk. Azt gondolom, ha az utóbbi meccsek játékát tudjuk nyújtani, akkor győzni fogunk. Az eddigi találkozók az új csapatunknak tapasztalatszerzésre jók voltak, össze tudtuk szoktatni a játékosokat, időközben sikerült minőséget hoznunk a keretbe, ennek elégnek kell lennie a céljaink eléréséhez. A bonyhádiak kerete évek óta együtt van, de úgy érzem, hogy mi minőségben jobbak vagyunk.”

„Azt mondják, az a csapat, amelyik gyengébb játékkal képes megnyerni egy rangadót, az egy jó csapat. Mi nem túl jó játékkal húztuk be a bölcskeiek elleni múlt szombati meccsünket, tehát elmondhatjuk, hogy mi jó csapat vagyunk – kezdte Sárai György, a bonyhádiak edzője. – Szombaton újabb rangadó vár ránk, ezúttal Dunaföldváron. Szeretnénk azt is megnyerni, mert a siker jó esélyt kínálna arra, hogy meglépjünk riválisunktól. Akkor sincs azonban nagy baj, ha esetleg veszítünk, hosszú még a bajnokság, bármi lehet. Azt gondolom, a pillanatnyi forma fog dönteni, meg az, hogy hátul melyik gárda hibázik kevesebbet, elől pedig melyik lesz határozottabb. Nekünk is és a földváriaknak is megvannak azok a játékosai, azok a karakterei, akik egy-egy ilyen találkozót képesek eldönteni. Nagy kérdés, hogy közülük kik nyújtanak majd jobb teljesítményt. Bízom benne, hogy egy jó meccset játszunk, amelynek végén nekünk lesz okunk az ünneplésre.”

Forrás: Tolnai Népújság

Ez lesz még a menü

A 11. fordulóban.

Október 29., szombat: Bölcskei SE–Szekszárdi UFC II 13.30 óra, Bátaszék SE–Tamási 2009 FC 13.30 óra, Dombóvár FC–Kakasd SE 13.30 óra. A Tevel Medosz SE együttese szabadnapos lesz.