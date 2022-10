– Jobban van most a lelke?

– Köszönöm a kérdését, igen – felelte Péter Antal, aki a 7. percben volt eredményes a Hódmezővásárhely FC otthonában lejátszott, és 2–2-es döntetlennel záruló szombati bajnokin.

– Hosszú volt a böjt, várta már, hogy véget érjen?

– Egy csatárt a góljai minősítik, s mivel én is az vagyok, jó érzés, ha eredményes tudok lenni, ha góllal tudom segíteni a csapatot. De mégis azt mondom önnek, hogy annyira nem görcsöltem rá, hogy eddig nem jöttek a gólok. Tettem a dolgom, a helyzeteim megvoltak, tudtam, hogy előbb vagy utóbb megtörik a jég.

– Hát megtört, ráadásul a legjobb csapat otthonában.

– Nagy dolog, hogy pontot szereztünk Hódmezővásárhelyen. Mondom ezt úgy, hogy a meccs elején gyorsan kétgólos előnyt szereztünk, és a kezünkben volt a győzelem. Sokat érhet még a későbbiekben.

– Az előző négy meccsen kezdő volt, ezek szerint visszatért a régi Péter Antal?

– Nagyon remélem, hogy igen, és nagyon remélem, hogy végképp magam mögött hagytam ezt a balszerencsés időszakot. Az előző idény pokoli volt, kezdődött a térdszalagszakadással, aztán a könyököm tört el majdnem egy meccsen. Az ember ilyen sérülések után óvatosabb, nehezebben megy bele kritikus szituációkba. Mire utolértem volna magam, jöttek a húzódások, de most kopogjam le, egészséges vagyok, és jól érzem magam a bőrömben.

– A csapatnak is jól megy, úgy tűnik, elkapták a fonalat!

– Az előző négy bajnokinkon nem kaptunk ki, én is úgy érzem, hogy elkaptuk a fonalat. Egységesek vagyunk, s mint azt a hétvégi eredményünk is mutatja, bárki ellen lehet keresnivalónk. Vasárnap a Dabast fogadjuk hazai pályán, nyilván nem lehet más a célunk, mint, hogy tovább nyújtsuk a veretlenségi szériánkat. Két körrel korábban, a kecskemétiek ellen megízlelhettük, hogy milyen hazai pályán győzni, remélem, hogy ismét lesz okunk az örömre.

– Néztem az MLSZ adatbankjában a portfólióját, megfordult a Fradiban, Soroksáron, Pakson, Szegeden. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a holland Heerenveenben is játszott, most pedig egy NB III-as középcsapatban harcol a helyéért, nincs hiányérzete?

– Lehet, hogy a sors akarta így. Amikor a Fradiba kerültem, és arról volt szó, hogy esetleg Böde Danival versenyezhetnék a kezdőcsatár posztjáért, jött egy bokaszalag-szakadás. Mire abból felépültem, eldőltek a dolgok. Szegeden nagyon jól éreztem magam, ott sokat is játszottam, gólokat is lőttem, s amikor hazaigazoltam Szekszárdra, itt is folytattam a jó szériát. Házi gólkirály voltam, aztán jöttek a sérülések. Jött az első, a második, a harmadik. De most végre úgy tűnik, hogy minden rendben. Jól érzem magam az UFC-nél, édesapámnak nem kell százötven kilométereket utaznia, hogy lásson játszani, itt van a barátnőm, a hétvégén megjött a szezonbeli első gólom. Talán most végre sínre került minden az életemben.

NB III, Közép csoport, az állás