Az egyetemi sportcsarnokban rendezett megmérettetésen 45 egyesület több mint 700 karatékája lépett küzdőtérre. Az érmek mellett öt bátaszéki végzett az ötödik helyen, ami kellett ahhoz, hogy a BSE az előkelő negyedik helyen végezzen a csapatversenyben.

„A novemberi Eb-re készülők számára egyre fontosabb, hogyan teljesítik az utolsó felkészülő versenyeket, ezért többségüket felneveztük egyel magasabb korosztályba is, hogy minél többet mérkőzzenek és szokják a sorozatterhelést – összegzett Nagy Ákos klubvezető, edző. – Örülök neki, hogy Kiss Bánk Botond, Péter Panna és Hefner Zsófi mindkét kategória döntőjéig eljutott. Előbbi két arannyal utóbbiak, egy arannyal és egy ezüsttel zártak. De az Eb-szereplők közül Gill Dóra, Nagy-Jánosi Botond és Péter Panna is aranyéremmel tudta zárni a versenyt. Bár a kiskezdőknek nagy falatnak bizonyult ez a népes program, mégis elmondható, hogy lelkileg jól bírták a nyomást, és többségüknek sikerült mérkőzést is nyerni. Ezek az élmények kulcsfontosságúak, abban hogy a jövőben erős utánpótlást építsünk” – tette hozzá.

A Bátaszék SE eredményei

Aranyérmesek

Gill Dóra, Hefner Zsófia, Izsák Bence, Bognár Barna, Kiss Bánk Botond (junior és U21), Nagy-Jánosi Botond, Péter Panna, Steigler Bence

Ezüstérmesek

Gál Dániel, Hefner Zsófia, Kaszás Maja, Nagy Gergő, Pesti Ábel, Péter Anna, Péter Boglárka, Péter Panna, Szabó Balázs, Takács Dominik

Bronzérmesek

Gill Dóra, Pesti Ábel, Szabó Balázs

Ötödik helyezettek

Ambrus Márton, Gál Bence, Gál Dániel, Nagy-Jánosi Bátor, Rózsahegyi Viktória

Tisztességesen helytálltak

Bóta Bence, Váncsa Zsombor, Varga Máté, Kovács Zoltán, Papp Ákos, Vörös Botond, Tóth Ádám