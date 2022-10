Az első félidőben még bírta erővel a Budafok otthonában a mindössze hét játékost forgató bonyhádi együttes, végül a tapasztalat és az összeszokottság a vendéglátók felé billentette a mérleg nyelvét.

„Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelten nyertek. Nekünk kellett egy kicsit improvizálni, mert juniorjaink szombat délelőtt fontos meccset játszanak, így ők nem léptek pályára. Ennek okán szűkebb rotációval játszottunk, annak a hét játékosnak, aki pályára lépett, nem volt egyszerű végig pörögni – fogalmazott a mérkőzést követően Jan Pavlík. – Ettől függetlenül lehetett volna jobb teljesítmény egyénileg és csapat szempontjából is, főleg az első félidőben, amikor még bírtuk erővel. A második játékrészben egyszer-kétszer azért mutattunk már olyat, amire lehet majd építeni. Célunk az is, hogy nyerjünk meccseket, meg az is, hogy a fiatalok minél több lehetőséget kapjanak felnőtt korosztályban, ezáltal sokat fejlődjenek. Amit ezen a találkozón például Sáfrán Botond mutatott, az bizakodásra ad okot a jövőre nézve. Összességében 50 százalékban elégedett vagyok. A Budafoknál látszik, hogy régóta együtt vannak, összeszokott csapatot alkotnak” – tette hozzá a bonyhádiak vezetőedzője.

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 6. forduló

Budafok–Atomerőmű KSE Bonyhád 94–71 (28–24, 26–16, 18–14, 22–17)

Budafok. V: Jurák K., Pécsi Zs., Nagy-Pál P. A legjobb dobók: Piukovics B. 15/9, Siklós O. 13/3, Swanson 13, illetve Pupp B. 16/3, Sáfrán B. 15/6, Heimann G. 13/3.