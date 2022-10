A Szekszárdi Sportközpont két versenyzője is kiválóan teljesített a Magyar Darts Szövetség által életre hívott sorozat dél-dunántúli régiójának fordulóiban. Adorján Ádám végig kiemelkedően játszott, így a régió bajnokaként utazhat majd el az országos döntőre. Nem egyedül kell útra kelnie, rajta kívül ott lehet a fináléban Kiss Péter, a Szekszárdi Sportközpont másik versenyzője is. Természetesen jár a gratuláció és az elismerés a Sportközpont többi dartsosának is, hiszen nélkülük sem Adorján, sem Kiss nem tudta volna elérni ezeket a remek eredményeket.