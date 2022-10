Két szabadnapos forduló után a völgységiek számára is elindult az új szezon. Nem is akárhogyan, hiszen 6–0-val indított Jan Pavlík együttese, s ezt az előnyét hol növelve, hogy leadva belőle, de a 16. percig meg is tartotta. Ekkor két triplával a soproniak átvették a vezetést (36–37), s elkezdődött egy adok-kapok a felek között. Hol egyik, hol másik csapat vezetett, de a különbség egyik oldalon sem nőtt négy pont fölé. Az utolsó két percre 75–75-ös állással fordultak rá a csapatok, amikor már megremegtek a kezek, több kosár nem is született.

Jöhetett a hosszabbítás, ahol Szalai Milán büntetőjével a bonyhádiak szereztek előnyt, de végül a 18 éves Heimann Gergő triplája kellett a második extra öt perchez. Azonban hiába kezdett a BKSE itt is 6–0-val, majd ment már Kékesi Kolos hármasával 91–84-gyel is, az utolsó két percet 12–0-val a soproniak nyerték, s ezzel a találkozót is.

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 3. forduló

Atomerőmű KSE Bonyhád–SMAFC 1860 91–96 (27–23, 15–18, 22–21, 11–13, 7–7, 9–14) – hosszabbítás után

Bonyhád, v.: Horváth A., Téczely, Farkas P.

Bonyhád: Heimann 7/3, Szalai M. 17/12, BAKI 22/3, CSIZMADIA A. 9/6, TÖMÖSVÁRY 13/6. Csere: Arnold B. 8, Pavlík B., Géringer 5/3, Kupai 2, Kékesi 8/6. Edző: Jan Pavlík

SMAFC: SCHÖLL 19, CSÁTALJAY P. 21, Soós B. 11/3, Csátaljay B. 13/9, KOVÁCS B. 15. Csere: BAKK 17/6, Lakatos L., Heiszenberger, Pongrácz L., Németh M. Edző: Farkas Dávid