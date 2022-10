Legutóbb idén áprilisban volt rá példa, hogy ugyanazon a napon játsszon otthon a férfi élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban szereplő Atomerőmű SE és az OTP Bank Ligában érdekelt Paksi FC. Akkor az ASE az A-csoportban maradásért fontos alsóházi mérkőzést húzott be a pécsiek ellen (82–66), míg a zöld-fehérek az MTK Budapestet küldték haza 4–0-val, ezzel szinte kiharcolva a bennmaradást. Ahogy akkor, most is kulcsfontosságú találkozók várnak a paksi együttesekre.

Csirke Ferenc legénységére a DEAC elleni találkozó után három hét tétmérkőzés nélküli időszak vár, amire jó szájízzel mennének. A debreceniek egy győzelemmel és négy vereséggel az utolsó előtti, 13. helyen állnak a tabellán, csak a sereghajtó Nyíregyházát tudták felülmúlni hazai pályán (89–59). Ott, ahol a címvédő Szombathelytől szűk vereséget szenvedtek (69–71), miközben Sopronban (90–62), Kecskeméten (87–69) és Szolnokon komoly vereségbe szaladtak bele (93–75). A négyszeres magyar bajnok ASE-re ráférne már egy magabiztos győzelem, hiszen az Albát hosszabbításban verték meg 93–84-re Eilingsfeld Jánosék, míg az újonc Budapest Honvédot (75–71) és a nyírségieket gyakorlatilag egylabdás meccsen múlták felül (71–69), ahogy szoros meccsen maradtak alul Kaposváron (85–87) és a Gesztenyés úton a Sopron ellen is (75–80).

A Fehérvári úton is győzelemben bíznak, ugyanis hiába hatodikak a tabellán, mindössze három pont választja el a paksiakat a már kiesőhelyen álló Újpesttől. A pozíciók alapján az utolsó Vasas ellen elkezdhet felkapaszkodni az élmezőnyre Waltner Róbert együttese, csakhogy a paksiak sem szárnyalnak. Az utolsó három bajnokiján csupán egy pontot szerzett a gárda, a Puskás Akadémia (1–3) és a Zalaegerszeg (0–3) elleni vereség után Balatonfüreden bejutott a kupa legjobb tizenhat csapata közé, majd Szélpál Norbert 93. percben szerzett fejesgóljával mentette döntetlenre a fehérvári bajnokiját (1–1). Az angyalföldiek Kondás Elemérrel a kispadon a tizenöt megszerezhető pontból négyet gyűjtöttek be. Augusztusban drámai mérkőzésen 2–2-re végeztek a felek.

Paprikás hangulatban ért véget a két csapat augusztusi mérkőzése

Fotós: Török Attila

A program

Tippmix Férfi NB I/A, 6. forduló

Atomerőmű SE–DEAC. Gesztenyés úti Sportcsarnok, szombat, 17 óra.

OTP Bank Liga, 13. forduló

Paksi FC–Vasas. Fehérvári úti stadion, szombat, 19.30 óra.