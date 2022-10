Beke Csongor 38, Fülöp György 41 és Simon Máté 54 kilogrammos súlycsoportban nem talált legyőzőre a Pakson rendezett bajnokságon. A szekszárdi Gemenc JK diák A-korcsoportban induló dzsúdósai ráadásul magabiztosan húzták be az aranyérmet, előbbi két fiatal három, utóbbi négy mérkőzést nyert meg ipponnal úgy, hogy ellenfeleik fogást sem tudtak rajtuk találni.

„Nem most robbantak be az élvonalba, ők folyamatosan ott vannak az élmezőnyében. Ami jól sült el, hogy Beke és Fülöp egy súlycsoportban versenyeztek eddig, most utóbbi megugrott, ezért egy súlycsoporttal feljebb indult, s bejött az, amiben titkon reménykedtünk” – fogalmazott Szepesi József vezetőedző.

Ilyen eredményekre legutóbb 2013-ban volt példa a klub történetében, amikor ifjúsági korosztályban Ács Balázs, Mátics András és Sárecz Márton egyszerre állhattak fel súlycsoportjukban a dobogó legfelső fokára.

Meglepetés volt viszont Fehérvári Abigél bronzérme, ami egy kis szerencsével akár fényesebb is lehetett volna.

„Utólag bosszankodik az ember, mert két meccse volt hátra és akkor már biztos volt az érem. Ha egyet megnyer közülük, biztosan magyar bajnok, mert akkor a hármas körbeverésben a lányok súlya dönt, s közülük Abigél volt a legkönnyebb” – folytatta a vezetőedző.

Hozzátette, másfél éve mindhárman ott vannak a tűz közelében, de hol az egyik, hol a másik végez az első helyen, míg a többi „csak” dobogós. A kiváló szereplések okáról Szepesi József úgy fogalmazott, ezúttal mindenkinek kijött a lépés.

„A napokban felhívott Nagy András, a Magyar Judo Szövetség sportigazgatója és gratulált, látta, hogy jó úton járunk, erre büszke vagyok” – büszkélkedett Szepesi József.

A serdülők rangsorversenyében Pető Léna megnyerte súlycsoportját, testvére, Levente nagyot küzdött, de a vigaszágon ukrán ellenfele legyőzte, így ötödik helyen végzett. Szintén egy határon túlról érkező rivális ütötte el a dobogótól Berlinger Zsuzsát, aki így szintén ötödikként zárt. Az ifjúságiaknál Hilbert József ezüst-, Sárosdi Ákos bronzérmet szerzett.

