Kilenc gólt hozó meccsen maradt alul a Paksi FC az Újpest FC-vel szemben a két NB I-es csapat tartalékjainak bajnokiján. A Közép csoport 13. fordulójában lejátszott találkozón a zöld-fehérek a 9. percben már 2–0-ra vezettek, de aztán jött egy komolyabb rövidzárlat, és az újpestiek a 22. és a 45. perc között öt gólt (!) is szereztek. A mérkőzés végén nagy hajrát vágott ki a PFC, de csak szépíteni sikerült, egyenlíteni nem.

„Megérdemelt az Újpest győzelme. A legkisebb védelmi hibáinkat is góllal büntették az első félidőben. Jó mérkőzés lehetett sokaknak, de számunkra nem volt az. Az én felelősségem is benne van a vereségben, hiszen az a csapat, amelyik vezetőedzővel rendelkezik, nem kaphat huszonhárom perc alatt öt gólt, főleg úgy, hogy nálunk volt az előny. Hiányzott a védőink közül egy olyan vezér, aki megállította volna a csapat lejtmenetét a pályán, sajnos ez nekem a pálya széléről nem sikerült. Nem vagyunk messze a mezőnytől, de egy-egy gólokkal rendre alulmaradunk az olyan mérkőzéseken, ahol akár eredményesebbek is lehetnénk” – értékelte az összecsapást klubja honlapjának a paksiak vezetőedzője.

A hétvégi fordulóban a Szekszárdi UFC hátrányból felállva verte 2–1-re a kecskemétiek második számú csapatát, míg az újonc Majosi SE 0–0-s döntetlent ért el az ESMTK vendégeként.

A 14. körben, október 22-én, szombaton a Paksi FC II a Ceglédi VSE-t fogadja (11 óra), míg a Szekszárdi UFC a Hódmezővásárhely FC vendége lesz. Utóbbi találkozó 13 órakor kezdődik. A Majosi SE a Makó FC visszalépése miatt a hétvégén szabadnapos lesz.