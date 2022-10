– Első mérkőzésnek igen izgalmas mérkőzést játszottak, meg kell hagyni!

– Belülről elég rossz megélni egy kétszeri hosszabbításban elveszített mérkőzést, mert többször is ott voltunk a győzelem kapujában – nyilatkozta a vasárnapi 96–91-es vereséggel kapcsolatosan csütörtökön lapunknak Tömösváry Máté, az Atomerőmű KSE Bonyhád csapatkapitánya. – Lehet több mindenre fogni a vereséget, hogy a sorsolás furcsasága miatt az első két fordulóban szünnaposak voltunk és bennünk volt még a szezonnyitó drukk vagy, hogy a két fiatal, ám már rutinos játékosra, Frank Áronra és Pajor Dávidra a paksi szereplése miatt nem számíthattunk. Azonban hozzá kell tenni, a felnőttmezőnyben nem hiszem, hogy valaha is volt olyan fiatal átlagéletkorú csapat, mint amilyen a miénk volt azon a találkozón.

– Jan Pavlík tétmeccsen a soproniak ellen irányította először a csapatot. Érkezésével milyen változásokkal hozott magával?

– Játékfelfogásban és taktikában minimális változást eszközölt, természetesen azt várja el tőlünk, hogy az ő elképzeléseit, gondolatait felvigyük a pályára és azokat viszontlássa tőlünk. De minden edző ilyen, ehhez kell alkalmazkodni és ez zökkenőmentesen ment a felkészülés alatt.

– Mit gondol, meddig juthat el a Bonyhád?

– Ha azt mondanám, hogy a mezőny első felébe, nem mondanék teljesen igazat. Az első harmadában látom magunkat az év vége felé. Minden mérkőzést, így a soron következő Miskolc elleni találkozót is arra kell felhasználni, hogy fejlődjön a csapat és összecsiszolódjunk és akkor rövid időn belül a győzelmek is jönni fognak.

– Ehhez az is kell, hogy a sérülések végre elkerüljék a csapatot.

– Reméljük, az előző idényhez hasonlóra nem lesz példa, amikor öt játékossal voltunk kénytelen kiállni. Szörnyű dolog volt.

Fotós: Máté Réka

– Most viszont a keret bőnek tűnik, igaz, tele fiatalabbnál fiatalabb tehetséggel.

– Mint mondtam, igen alacsony átlagéletkorú kerettel játszottunk a Sopron ellen, egy ilyen szoros mérkőzésen két 16 éves játékos jelentős perceket töltött a pályán (nyáron az U16-os Európa-bajnokságon szereplő Kékesi Kolos 21, Pavlík Botond 18 percet – A szerk.). A bonyhádi klubra most már évek óta jellemző, hogy a megye legtehetségesebb fiataljait játszatja a felnőtt mezőnyben. Nagy váltás ez nekik, s amekkora lehetőség, akkora teher is egyben. Mind fizikálisan, mind mentálisan sokkal rutinosabb játékosokkal szemben felvenni a versenyt. A jó perspektívának kell a szemük előtt lebegnie, ha egyre jobban teljesítenek, idővel egyre több lehetőséget kaphatnak az A-csoportban.

– Ha nem sértem meg a kérdéssel, a negyven felé közeledve mi motiválhatja még az embert?

– Tízéves korom óta ebben a sportágban nevelkedtem. Szerencsére még nem jött senki, aki beletaposott volna a parkettbe és azt mondta volna, hogy menjek innen. Életem nagy részét a kosárlabda töltötte ki, szeretem ezt csinálni. Értelemszerűen a sikeres éveket jobban szerettem, amikor bajnoki címet nyertünk, de tudni kell, hogy az az időszak elmúlt, más szerepe van már a Bonyhádnak és nekem is. Az új generációt neveljük, s ennek is megvan a maga szépsége.