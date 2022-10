Alaposan megszórta a Soproni Tigrisek csapatát a Dombóvári Kosársuli KE csapata az NB II-es bajnokság Nyugati csoportjának nyitányán. Szilágyi Tamás alakulata 119–58-ra nyert a rajton, így önbizalommal telve utazhatott el Mosonmagyaróvárra a MOGAAC elleni pénteki bajnokira. Nem is kellett csalódnunk, hiszen ha nem is könnyen, de ezt a meccset is behúzta a DKKE.

A találkozó rendkívül pontszegényre sikeredett, a két csapat összesen 99 pontot tudott szerezni, ebből szerencsére a dombóváriak dobtak többet, így 53–46-os sikernek örülhettek. A mérkőzés a második tíz percben dőlt el, ezt az etapot 14–2-re nyerte meg a Dombóvár. A legeredményesebb DKKE-játékos Kőnig Richárd volt, aki 15 pontot vállalt magára, Hadnagy Bence 13, Takács Arnold és Pölöske Kornél 9-9 pontot tett a közösbe.

A dombóváriakra most hosszabb pihenő vár, legközelebb október 21-én, pénteken 19 órától a SZOSE-SZOVA csapata látogat a Szuhay Sportcentrumba.