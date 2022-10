Ő volt az ASE vezére, no meg az a Kovács Ákos, aki már tavaly a bennmaradásért vívott csatákban is remekelt, de most Csirke Ferenc keze alatt teljesen megújult. A 34 éves karmester 20 pontja mellé 5 gólpasszt és 6 kiharcolt faultot is felíratott a statisztikai lapjára. Paul Atkinson Jr. 17 pontot, 7 lepattanót és 8 kiharcolt faultot tett a közösbe.

Tippmix Férfi NB I, a 2. fordulóban

Atomerőmű SE–Budapesti Honvéd 75–71 (16–21, 18–17, 21–16, 20–17)