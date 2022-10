Ő volt az ASE vezére, no meg az a Kovács Ákos, aki már tavaly a bennmaradásért vívott csatákban is remekelt, de most Csirke Ferenc keze alatt teljesen megújult. A 34 éves karmester 20 pontja mellé 5 gólpasszt és 6 kiharcolt faultot is felíratott a statisztikai lapjára. Paul Atkinson Jr. 17 pontot, 7 lepattanót és 8 kiharcolt faultot tett a közösbe.

A szerb Milos Grubor sérülése miatt a fiatal Géringer Gergőt is benevezte a meccskeretbe az ASE, de az NB I/B-s Atomerőmű KSE Bonyhádban pallérozódó fiatal végül nem lépett pályára, így az NB I-es debütálására még várni kell.

Tippmix Férfi NB I, a 2. fordulóban

Atomerőmű SE–Budapesti Honvéd 75–71 (16–21, 18–17, 21–16, 20–17)

Paks, 1000 néző, v.: Tőzsér D., Győrfy R., Szilágyi B.. PAKS: Frank 2, Edwin 6, Green 9/6, EILINGSFELD 18, ATKINSON 17. Csere: Gulyás M., Pajor 3/3, KOVÁCS Á. 20/6, Csizmadia A. Edző: Csirke Ferenc. HONVÉD: SIMON K. 16/9, Tanoh Dez 3, Demeter A. 11/6, MIJOVIC 19/3, VÖLGYI M. 8. Csere: Peringer 6, Hajdu 5/3, Takács D, Kopácsi Á. 3. Edző: Baksa Szabolcs.

Az eredmény alakulása: 5. p.: 6–11. 10. p.: 16–21. 15. p.: 24–29. 20. p.: 34–38. 25. p.: 42–42. 30. p.: 55–54. 35. p.: 63–61. 40. p.: 75–71.