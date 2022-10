Téves volt az első diagnózis, mégsem szakadt el Tóth Dávid keresztszalagja, így a közel egyéves kihagyás helyett csupán hat hetet kell kihagynia a Szekszárdi UFC tehetséges támadójának. Az új diagnózist két szakember is megerősítette.

Mint azt hírportálunkon korábban megírtuk, a 22 éves játékos a Majosi SE otthonában lejátszott, s az UFC 2–0-s sikerével zárult NB III-as bajnokin sérült meg, hosszasan ápolták a pályán, majd mentő vitte kórházba. Akkor Tóth azt mondta, talán megúszta a szakadást, mert az elsődleges vizsgálatok alapján azt mondják, elég stabilnak tűnik a térde.

Aztán az MR-vizsgálat után jött a lesújtó hír a szakadásról, most pedig jött a jó hír arról, hogy mégsincs szakadás. Tóth Dávid a TEOL.hu érdeklődésére elmondta, csak részleges szakadás van a térdében, így ha minden jól megy, hat hét után el is felejtheti az egészet. Most gyógytornászhoz és fizikoterápiára kell járnia – de a legfontosabb, hogy januárban a társaival ő is megkezdheti a felkészülést a 2022/2023-as bajnokság tavaszi idényére.