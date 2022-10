Hat nap híján pontosan egy éve lépett parkettre a Kralovka Arénában Djokics Zseljko együttese, s szenvedett 83–56-os vereséget a prágaiaktól az Euroliga-csoportkör harmadik fordulójában. Ahogy a mondás tartja, sok víz lefolyt azóta a Dunán, a szekszárdi keretben nincsenek már ott annak a mérkőzésnek a legeredményesebb játékosai, Zala Friskovec (15/9 pont) és Nikolina Milics (14), valamint Leslie Vorpahl (6) és a keresztszalag-szakadásból lassan felépülő Krnjics Szárá (4) sem. A Moldva folyó partján viszont az állandóság az úr évek óta, így az amerikai válogatottal a hónap elején világbajnoki címet szerző Alissa Thomasra (14), valamint a spanyol Maria Condére (12/3) és a Szekszárdon is megfordult szlovén Teja Oblakra (12/6) is oda kellett figyelni (a tengerentúli Brionna Jones és a Salamancától igazolt holland Emma Hof nem lépett pályára, utóbbi a keretben sem volt).

Az Atomerőmű KSC második Euroliga-szezonjának első pontjait, s ezzel a találkozóét is egyben Studer Ágnes szerezte. Sok volt a kihagyott helyzet mindkét oldalon, a hazaiak mégis pillanatok alatt futottak egy 8–0-as szériát. A szekszárdiak mestere a találkozó előtt külön kiemelte Oblakék gyors játékát, amit szerettek volna megfékezni. A négy perc alatt eladott öt labda azt mutatta, nem ízlik nekik ez a játék, így magához is rendelte övéit Djokics Zseljko. A szusszanásnyi idő jól sült el, az első hat KSC-pontot szerző Studer mellé Victoria Vivians is csatlakozott, kiegyenlítve az állást (7. perc: 12–12). Elkapta azt a bizonyos fonalat az Atomerőmű, jó volt nézni a csapat játékát, amit tetézett Goree Cyesha dudaszó pillanatában eleresztett félfordulatos, palánkos duplája.

Ruthy Hebard 20 ponttal és 8 lepattanóval mutatkozott be az Euroligában

Forrás: FIBA

Az első negyed tripla nélkül – 0/3, illetve 0/5 kísérlettel – zárult, s hogy ez ne maradjon sokáig így, arról Vivians gondoskodott (20–21). Felvették a prágaiak tempóját a szekszárdiak, jól támadták a palánkot és bontották a védelmet, ami láthatóan meglepte a hazaiakat. Az Euroligában most debütáló amerikai megdobta második hármasát is, amit már nem nézett tétlenül a nemzetközi szövetség (FIBA) ​​Hírességek Csarnokába is beválasztott Natalia Hejková. Azért a szlovák vezetőedző játékosai is mutattak szép dolgokat, Oblak kiszorított helyzetből értékesített pincér dobása is csodaszámba ment. A nagyszünetre mégis a KSC mehetett kétpontos előnnyel, amit a kiutazó szurkolók vastapssal jutalmaztak.

Nem volt ez egy lefutott mérkőzés, mint egy éve, a prágaiak edzője akkor sem volt nyugodt, amikor Valeriane Vukosavljevic öt pontjával tíz perc után visszavették a vezetést (43–41). A francia erőcsatár előhúzott valamit a kalapból, miközben Vivianst sikerült kivenniük a játékból (a légiós két pontig jutott a harmadik negyedben), nélküle pedig hullámvölgybe került a Szekszárd, s 12–0-val a találkozó legnagyobb különbsége alakult ki (28. p.: 59–47). Hogy ne ússzon el a hajó, negyvenkét másodperc alatt kétszer is időt kért Djokics. Először még nyugodtabban, aztán már határozottan kérte számon játékosain a pályán látottakat. Studer hármasával faragni tudtak hátrányukból a vendégek, de pokolian nehéz utolsó tíz perc várt rájuk a Kralovka Arénában.

Az első félidőben a játékból kikapcsolt Conde is elkezdte termeli a pontokat, a spanyol bedobó büntetőivel ismét tizenkettővel léptek meg a vendéglátók (78–66). A rövid rotációval meccselő Szekszárdon látszottak a fáradtság jelei, visszajöttek az első negyedben mutatott bosszantó hibák, így a nagy meglepetés elmaradt az előző kiírásban Final Fourba jutó prágaiak ellen, de erre a játékra egy tudásban közelebb álló együttes ellen lehet keresnivalója a Djokics-csapatnak.

Studer Ágnes 13 ponttal zárt

Forrás: FIBA

Euroliga, A-csoport, 1. forduló

ZVVZ USK Praha (cseh)–Atomerőmű KSC Szekszárd 82–71 (20–18, 15–19, 27–17, 20–17)

Prága. V: Ivanovics (szerb), Simeonidisz (görög), Kowalski (lengyel)

Praha: OBLAK28/12, Vioralová 2, Conde 14, A. THOMAS15, VUKOSAVLJEVIC17/6. Csere: Sklenarová 4, Wrzesinski 2. Edző: Natalia Hejková

Szekszárd: STUDER 13/3, Wallace 6, Mányoky, VIVIANS27/9, Goree 3. Csere: HEBARD20, Miklós M., Boros 2. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 3. perc:6–2. 7. p.: 12–12. 11. p.: 20–21. 14. p.: 25–28. 16. p.: 29–33. 19. p.: 35–35. 22. p.: 41–41. 26. p.: 47–45. 28. p.: 59–47. 30. p.: 62–54. 33. p.: 66–58. 35. p.: 71–60. 38. p.: 78–69.