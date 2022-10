„Jobb lenne, ha többet tudnánk edzeni, részben erre is használtuk fel ezt a mérkőzést – összegzett a PINKK ellen 91–51-re megnyert bajnokit követően Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője. – Kezdünk javulni agresszivitásban, s kezd hasonlítani a játékunk a KSC kosárlabdájára. Azért így is akadtak hibák, amiket ki kell elemeznünk. Két fontos dolog történt ezen a találkozón. Az egyik, hogy tudtam pihentetni a játékosaimat, hiszen tíz nap alatt ez volt a negyedik tétmérkőzésünk. Sikerült elosztani a játékperceket, nagyjából mindenki húsz percet kapott, s mindenki hozzá tudta tenni a magáét a győzelemhez. A másik, hogy Miklós Melinda hosszú sérülés után ismét pályára léphetett. Fiatal játékosunk hozta is a játékát, ami hiányzott eddig nekünk. Kaptunk vele egy pluszt, hiszen így van még egy játékosom, aki irányítani és védekezni is tud” – zárta a szakember.

A találkozó beszámolóját itt olvashatja el, kattintson ide!

„Örülök a győzelemnek, s annak, hogy mindenki hozzá tudott tenni ehhez – mondta Mányoky Réka. – Keményebben edzünk, pontosítjuk a játékunkat, ami már ezen a mérkőzésen is megmutatkozott. Kifejezetten figyeltünk a védekezésre és a lepattanózásra. Sikerült előre lépnünk, jó úton haladunk, de van még hova fejlődni” – tette hozzá a bedobó.

A szekszárdiak szombaton 18 órától ismét hazai pályán játszanak, mégpedig a BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós ellen.