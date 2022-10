Két forduló már lement az NB I/B-s férfi kosárbajnokságból, az Atomerőmű KSE Bonyhád azonban eddig még nem lépett pályára. A völgységiek mindkét körben szabadnaposak voltak így számukra most vasárnap kezdődik meg a pontvadászat. Új edzővel, Jan Pavlikkal a kispadon és fiatal játékosokkal a pályán vág neki a idénynek a Bonyhád.

„Számunkra is véget ért a felkészülési időszak, amely más csapatokkal szemben két héttel hosszabb volt, hiszen az első két fordulóban szabadnaposak voltunk – mondta Jan Pavlik, a Bonyhád edzője a klub közösségi oldalán. – Lehetőségeink szerint próbáltuk a maximumot kihozni a közös edzésekből és a felkészülési mérkőzésekből. Nagyon örülök, hogy sikerült összesen öt edzőmeccset játszani, különböző erősségű csapatokkal, így tudtunk éles helyzetekben is gyakorolni néhány taktikai dolgot. Azt gondolom, hogy a csapatunknak több fegyvere is lehet, legyen az a tapasztalat, a sebesség, vagy az agresszív védekezés” – fűzte hozzá az előző szezonban még az NB I-es Atomerőmű SE kispadján ülő cseh szakember.

„A játékoslistán is érdekes mix szerepel, a legidősebb és legfiatalabb játékos között 23 év különbség van – folytatta a tréner. – Többféle célt tűztünk ki a vasárnap rajtoló szezon előtt, a legfontosabb számomra az, hogy minden mérkőzésen tegyünk meg mindent a győzelemért, nagy intenzitással és energiával játsszuk. Természetesen nyerni akarunk minél több mérkőzést és nem utolsó sorban a B-csoportos szereplésen keresztül szeretnénk a tehetséges fiataloknak minél több felnőtt tapasztalatot biztosítani. Szóval feladat van bőven, nem lesz egyszerű minden mérkőzésre ideális koktélt bekeverni, de mindent megteszünk, hogy a szurkolóink elégedetten mehessenek haza a mérkőzések után. A felkészülési meccseken is látszott, hogy Bonyhádon az egyik legnépszerűbb sport a kosárlabda, nagyon köszönjük a szurkolást, várjuk a drukkereinket a bajnoki meccseinkre” – zárta.

Férfi kosárlabda NB I/B, Nyugati csoport, 3. forduló

Atomerőmű KSE Bonyhád–SMAFC 1860

Bonyhád, városi sportcsarnok, vasárnap, 19 óra

Vezeti: Horváth Alajos, Téczely Roland Balázs, Farkas Péter Gábor