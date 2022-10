Kneller Balázs néhány napon belül másodszor utazhatott Nagykanizsára. Pénteken a tolnaiak NB II-es női csapatával kelt útra, hétfőn pedig a szintén az NB II-ben szereplő férfiakkal látogatott ugyanoda. A második osztályba visszatérő tolnaiak nyeretlenül vágtak neki a zalai túrának, de az előző körben a Hidegkút ellen mutatott játékuk alapján egyáltalán nem volt reménytelen a helyzetük.

Be is kezdtek, s már a 3. percben betaláltak Sára Patrik révén. Aztán a hazaiak egyenlítését követően Vadas Balázs is gólt lőtt, biztató volt ez a nyitány, most megvolt a kellő lendület a Tolna-Mözs játékában. Sajnos a folytatásra elfogyott az erő – lehet hogy a hosszú út vett ki sokat a fiúkból –, a kanizsaiak szép lassan felőrölték a tolnaiakat, akik már csak 5–2-es hátrányban, a meccs végén tudtak szépíteni.

Tovább kell tehát várni a 2022/2023-as bajnoki idény első tolnai sikerére, de a játék fordulóról fordulóra egyre biztatóbb. Október 17-én, hétfőn a listavezető TFSE Bestrong látogat a tolnai városi sportcsarnokba.

Férfi futsal NB II, Nyugati csoport, 7. forduló

Nagykanizsai Futsal Club–2F-Bau Tolna-Mözs 5–3 (3–2)

Nagykanizsa, v.: Vass I. (Papp Á., Héra Cs.). Tolna-Mözs: Merkl D. – Kneller B., Sára P., Vadas B., Gödör M. Csere: Paksi D., Schrenk Á., Keszthelyi Gy. Edző: Kneller Balázs. Gól: Millei (9.), Kollár (11.), Daróczi (19.), Pál D. (21.), Szőke (22.), illetve Sára P. (3.), Vadas (10.), Keszthelyi (39.).