Női kajakban előzetesen joggal remélhettük, hogy akár két magyar érem is születhet. Czéllai-Vörös Zsófia azonban kisebb egészségügyi probléma miatt végül a vasárnapi páros érdekében nem indult, így csak a számot 2018 óta uraló Kiszli Vandának szoríthattunk, aki azonban két nappal korábban rövidkörön hibázott, és a dobogóról is lecsúszott. Kihívókból, nagy nevekből nem volt hiány, Kiszli a negyedik körben a svéd Melina Anderssonnal – aki ezt megelőzően rövidkörön és U23 maratonon is győzött már ezen a vb-n –, valamint a brit Samantha Rees-Clarkkal tudott ellépni a többiektől.

Az utolsó futószakaszt követően Andersson szállt vissza elsőként a hajóba, de jött mögötte közvetlen Kiszli is, míg Rees-Clark ekkor szállt ki a csatából. A svéd és a magyar kajakos együtt fordultak rá az utolsó néhányszáz méterre. Az idei világbajnokság egyik legizgalmasabb véghajráját hozta a két lány csatája – naná, hogy az élő közvetítés is eközben fagyott le –, amelyből végül Kiszli Vanda került ki győztesen – írta a kajakszövetség honlapja.

„Nagyon nehéz és fájdalmas verseny volt. A víz sekély volt, így nehéz volt ülni a hullámokon, szóval nem is tudom, hogy csináltam – nyilatkozta az ICF stábjának a futamot követően Kiszli Vanda. – Nem voltam magabiztos, nagyon ideges voltam az egész verseny alatt, mert az evezés és a futás során is azt éreztem, hogy ez nem én vagyok. Lassú volt az egész, nem tudom mi történt velem, de boldog vagyok, hogy újra világbajnok lettem.”

Az Atomerőmű SE maratonistája ezzel megszerezte pályafutása hetedik felnőtt világbajnoki címét, ráadásul a klasszikus távon sorozatban negyedszer diadalmaskodott.