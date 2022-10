A negyedik percben Szűcs Luca hatodik pontjánál (6–8) Djokics Zseljko is nagyot fújtatott, gesztusán látszott, nem érzi komfortosan magát. A mindig harsány, a meccsel együtt élő vezetőedző csendben figyelte a találkozót, ami nem úgy kezdődött, ahogy azt ő és a nézők szerették volna. Eleinte edzőmeccs hangulatát idézte a bajnoki, aztán Studer Ágnes triplájánál a közönséggel együtt a szekszárdi szakvezető hangja is megjött.

Kezdett összeállni a KSC játéka, koncentráltan védekeztek Mányoky Rékáék, akik az első negyedben hat labdát is kiloptak a baranyai kezekből, ami egy jó támadójátékkal párosulva 13–0-s hazai rohanást eredményezett.

A jó játékkal eddig adós maradt a brit-amerikai Sydney Wallace, aki a kisszünet után csapata első hét pontját szerezte, de ezzel is csak tartani tudta a különbséget a Szekszárd (35–22). A február után ismét pályára lépő Miklós Melinda is megdobta szezonbeli első pontjait, ahogy a többi fiatal, Holcz Rebeka és Horváth Dóra is eredményes tudott lenni.