A Paksi SE tájfutója az N50-es kategóriában végzett az első helyen, a Pirtó térségében megrendezett hosszútávú versenyen. Mint arról az egyesület hivatalos internetes oldalon beszámoltak, a Kiskunságra jellemző homokbuckák, a jól futható ültetett fenyvesek és a vendégmarasztaló borókafoltok is nehezítették a futók dolgát. A pályák vonalvezetése is szépen érintett mindenfajta térképrészletet, jó pár versenyző nem kis bánatára. Kovács Vera mellett a Hahn ikrek is hozták formájukat és megismételték pécsi hosszútávú eredményeiket: Márton első, Zalán pedig ismét második lett. Aradi Tamás szereplése is kiemelendő, hiszen az ötödik helyezésével nagyot ugrott előre a korábbi eredményeihez képest.