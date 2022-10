Nyeretlenek maradtak csapataink az NB III Közép csoport hétvégi fordulójában, sőt gólt is csak a Paksi FC második együttese tudott szerezni. Igaz, Kindl István együttese végül pont nélkül zárt (s idegenben még nyeretlen) a tabellát így továbbra is százszázalékos mérleggel vezető Iváncsa otthonában. Ugyancsak vereséget szenvedett a Majosi SE, mely a Dabas vendégeként maradt alul. A völgységiekkel először fordult elő a bajnokságban, hogy egymás után kétszer is pont nélkül maradjanak. Két nyeretlen meccsük már volt egy huzamban a Paks II (3–3) és az MTK Budapest II (0–4) ellen. Az egyetlen veretlen megyei csapat így a Szekszárdi UFC lett, mely ugyan a gól nélküli döntetlenjével pontot szerzett a Budapest Honvéd akadémistái ellen, de ezzel tovább kell várnia az első hazai sikerére a bajnokságban (négy vereségük mellett ez volt a második döntetlenjük otthon a sárga-feketéknek).

NB III, Közép csoport, a 11. fordulóban

Szekszárdi UFC–Budapest Honvéd-MFA II 0–0

Szekszárd, v.: Maml (Sáfárik, Szkrajcsics). Szekszárd: Pomozi – Rácz F. (Fekete M., 69.), Araena, Füredi – Péter D., Tóth D., Béla D., Gellér, Lőrinc D. (Budai D., 79.) – Horog, Péter A. (Csernik, 69.). Edző: Turi Zsolt. Bp. Honvéd II: Gyetván – Petrovics, Sebe (Kozma R., 68.), Krajcsovics, Németh B., Pukhtieiev (Tarcson, 52.), Traoré, Feledy (Kulbachuk, 68.), Menyhárt, Pintér M., Klemenz. Edző: Szamosi Tamás.