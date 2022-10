Az 55. percben Kinyik Ákos cseréjeként állt be a Mezőkövesden 2–1-es győzelmet arató Paksi FC-be Debreceni Zalán. A szombathelyi Illés Akadémiám nevelkedett dunaszentgyörgyi fiatalnak ez volt az első mérkőzése az OTP Bank Ligában. Ötször már ott ülhetett a kispadon, de Waltner Róbert most először cserélte be.

„Egy ideje éreztem már, egyre közelebb a lehetőség, hogy pályára léphessek – mondta a futballista a Paksi FC hivatalos internetes oldalának. – Erőnlétileg úgy gondolom, korábban is készen álltam a bemutatkozásra, de mint mondani szokták, ami késik, nem múlik. Szerencsére a múlt hétvégén, Mezőkövesden szerepet kaphattam, aminek nagyon örülök” – fogalmazott.

Debreceni elmondta, edzője azt kérte tőle, hogy bátran csinálja, amit tud.

„Kellenek a beadások, és hozzam minimum azt a formát, amit az edzőmérkőzéseink során megismert tőlem. Igyekeztem ezeknek megfelelni, úgy érzem, jól ment a játék – mondta Debreceni. – Azért az NB I-ben a játék minősége érezhetően magasabb szinten van. A másodosztályban – meglátásom szerint – a fizikai párharcok az erősek, míg az első osztályban emellé még erőteljesen kapcsolódik a technika és a taktika szerepe. Az is feltűnt továbbá, hogy itt már kicsit szabadabban is lehet futballozni” – árulta el.

Debreceni Zalán nem is tétlenkedett, az ő beadása után született meg a PFC győztes találata (a közvetett gólpassz 2:10 perctől tekinthető meg)

„Felettébb jó érzés rögtön az első mérkőzésen ilyen élménnyel gyarapodni. Igazából a mai napig nem fogtam fel, hogy mennyit tudtam segíteni azzal a beadással a csapaton. Számomra igazán eufórikusra sikeredett a debütálásom” – fogalmazott.

„Természetesen innentől kezdve nem lehet más célom, mint egyre több időt, lehetőséget kiharcolni a pályán, aztán pedig stabil kezdőjátékossá válni. Szeretnék Pakson alapember lenni, és mindig jó játékkal segíteni a klubot, hogy minél jobb eredményeket érjünk el. Gólpasszokkal és gólokkal pedig a válogatott szakemberek figyelmét is felhívnám magamra” – reménykedett a jövőt illetően.