Kozma Kíra L16-os korcsoportban versenyzett a közelmúltban. Először Baján végzett a harmadik helyen, majd Balatonbogláron szintén bronzérmes lett, ahol L12-ben Kozma Lina is a dobogó legalsó fokára állhatott. Ezt követően Balatonfüreden Lina az L14-ben versenyzett, ahol sajnos ugyan az első körben búcsúzni kényszerült, de pozitívum, hogy mérkőzése közben voltak szoros labdamenetei.

Kiss Bianka Szentesen korosztályában, a piros pályán a csoport második helyén végzett, így sajnos épphogy nem került be a végső összecsapásra, ahol a csoportelsők mérkőztek a dobogóért – írta a Paksi SE honlapja. Összesítettben a negyedik-hatodik helyen végzett. Mivel Bianka jövőre már korosztályt vált, elindult az idősebbek között is, a narancs pályán. A csoportban itt is a második helyen végzett, viszont a másik csoport második helyezettjével küzdhetett a dobogóért. Az első szettet 7:4-re megnyerte, a másodikat 7:5-re sajnos elvesztette, és a „hirtelen halál” elnevezésű ötpontos döntő játékban is az ellenfél bizonyult jobbnak. Mindezek által a negyedik helye is csodálatos! – hangsúlyozza az oldal.