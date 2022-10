Nagy tehetségnek tartják szakemberek a szekszárdi jégkorongkapust, Megyeri Zsolt Zsigmondot. Az, hogy a név ismerősen cseng, nem véletlen, Zsigmond édesapja hosszú évekig vezette a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályát, nemrég pedig Bonyhád rendőrkapitányának nevezték ki.

Ifjabb Megyeri 2011-ben Szekszárdon kezdett hokizni, pedig csak azért ment le a jégpályára, hogy megtanuljon korcsolyázni. Szerelem lett első látásra, s ez a szerelem azóta is tart. A tehetséges ifjúra hamar felfigyeltek a szakemberek, s 2013-ban már az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémián találta magát. Fokról fokra lépdelt előre a ranglétrán, megjárta az összes korosztályos csapatot, s mindegyikkel magyar bajnok lett. A svéd együttes az U18-as alakulat kapujában szúrta ki. Jött a meghívó, sok idő nem volt gondolkodni, aztán indult a kaland...

Aki csak egy kicsit is otthon van a sportágban (s ehhez nem is kell szakértőnek lenni), az jól tudja, hogy a svéd hokit mennyire magasan jegyzik, s micsoda megtiszteltetés és lehetőség egy magyar fiatal számára, ha oda eljuthat. Hogy mást ne írjunk, a svéd hokiválogatott 2018-ban megnyerte az A-divíziós világbajnokságot (ez volt a 11. vb-sikerük), de kétszer a téli olimpián is győztek.

Spiller Istvánnal, a mentorral, a baráttal, akitől Zsigmond nagyon sokat tanult az elmúlt tíz évben

Megyeri Zsolt Zsigmond tehát meg sem állt Värnamóig. Mielőtt elindult, a fehérvári vezetők és csapattársak is sok sikert kívántak neki. Fantasztikus egy hetet töltött el a värnamói csapatnál, amelynél sok barátra lelt. Mint lapunknak mesélte, az edzők úgy fogadták, mintha ezer éve ismernék, a játékosok pedig mindenben segítették, hogy tényleg élmény legyen számára a kint eltöltött hét nap. Amikor elérkezett a hazautazás ideje, úgy búcsúztak tőle, hogy visszavárják! Mindenképpen.

Ő pedig vissza is menne – de nem most.

Egyelőre a tanulás az első. Most negyedikes az I. Béla Gimnáziumban, így számára most az érettségi vizsga megszerzése áll az első helyen. Szorgalmasan forgatja a tankönyveket, és a nyelvkönyveket, hogy ha jön egy újabb ajánlat, az semmiképpen se érje váratlanul. Kevés szabadidejében pedig horgászbotot ragad, kiül a vízpartra és rendezi a gondolatait.

Cikkünk elkészülte után derült ki, hogy Megyeri Zsolt Zsigmond Székesfehérvárról Budapestre teszi át a székhelyét. A jövőben a Budapesti Jégkorong Akadémián igyekszik ellesni a fogásokat, s próbál minél több tapasztalatot szerezni egy újabb külföldi kalandhoz. Mint lapunknak elmondta, nagyon szeretett Fehérváron játszani, és roppant hálás az ottani edzőinek, akik segítettek neki azzá válni, ami lett belőle. De mint mondta, tíz év után eljött a váltás ideje, hogy pályafutásában előbbre léphessen.

A legfontosabb az alázat és a kitartás Megyeri Zsolt Zsigmond szerint ahhoz, hogy valaki eredményes és sikeres legyen, alázatosnak és kitartónak kell lennie. Ő is ilyen, soha nem adja fel! Ha az egyik meccse nem úgy sikerül, ahogy szeretné, nem okolja magát, igyekszik javítani a hibáit és még egy lapáttal rátesz, hogy védéseivel győzelemhez tudja segíteni csapatát. Mint kihangsúlyozta, minden esetben a csapat a legfontosabb, mert egymásért vannak, egymásért küzdenek. Közösen nyernek és közösen veszítenek.

Spiller István látja benne az elkötelezettséget

Tíz éve ismeri Megyeri Zsolt Zsigmondot Spiller István, a korábbi kiváló kapus, az egyik legismertebb hazai jégkorongszakértő, aki a hagyományos kapustáborában évtizede dolgozik a szekszárdi fiatallal. Mint lapunknak elmondta, „Zsigán” látja, hogy mennyire elkötelezett a jégkorong, illetve a kapuslét iránt. „Hihetetlenül tudatos. Tudja, mit szeretne, ezért sok mindent feláldoz, de közben – ami nagy előny – nem görcsöl, ha valami nem úgy sikerül, vagy ha a környezetében nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy megfelelő lenne. Szorgalmas, terhelhető, tudja, mit kell tudnia, mit kell fejlesztenie” – fogalmazott.